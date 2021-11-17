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17.11.2021, 10:52

Украинские летчики посадили вертолет на кратер вулкана: впечатляющий взгляд в "ад" – фото

Цей матеріал також доступний українською
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Украинские летчики посадили вертолет на кратер вулкана: впечатляющий взгляд в "ад" – фотоУкраинские летчики посадили вертолет на кратер вулкана: впечатляющий взгляд в "ад" – фотоУкраинские летчики посадили вертолет на кратер вулкана: впечатляющий взгляд в "ад" – фотоУкраинские летчики посадили вертолет на кратер вулкана: впечатляющий взгляд в "ад" – фотоУкраинские летчики посадили вертолет на кратер вулкана: впечатляющий взгляд в "ад" – фотоУкраинские летчики посадили вертолет на кратер вулкана: впечатляющий взгляд в "ад" – фотоУкраинские летчики посадили вертолет на кратер вулкана: впечатляющий взгляд в "ад" – фотоУкраинские летчики посадили вертолет на кратер вулкана: впечатляющий взгляд в "ад" – фотоУкраинские летчики посадили вертолет на кратер вулкана: впечатляющий взгляд в "ад" – фотоУкраинские летчики посадили вертолет на кратер вулкана: впечатляющий взгляд в "ад" – фотоУкраинские летчики посадили вертолет на кратер вулкана: впечатляющий взгляд в "ад" – фотоУкраинские летчики посадили вертолет на кратер вулкана: впечатляющий взгляд в "ад" – фотоУкраинские летчики посадили вертолет на кратер вулкана: впечатляющий взгляд в "ад" – фотоУкраинские летчики посадили вертолет на кратер вулкана: впечатляющий взгляд в "ад" – фотоУкраинские летчики посадили вертолет на кратер вулкана: впечатляющий взгляд в "ад" – фото
Украинские летчики посадили вертолет на кратер вулкана: впечатляющий взгляд в "ад" – фотоУкраинские летчики посадили вертолет на кратер вулкана: впечатляющий взгляд в "ад" – фотоУкраинские летчики посадили вертолет на кратер вулкана: впечатляющий взгляд в "ад" – фотоУкраинские летчики посадили вертолет на кратер вулкана: впечатляющий взгляд в "ад" – фотоУкраинские летчики посадили вертолет на кратер вулкана: впечатляющий взгляд в "ад" – фотоУкраинские летчики посадили вертолет на кратер вулкана: впечатляющий взгляд в "ад" – фотоУкраинские летчики посадили вертолет на кратер вулкана: впечатляющий взгляд в "ад" – фотоУкраинские летчики посадили вертолет на кратер вулкана: впечатляющий взгляд в "ад" – фотоУкраинские летчики посадили вертолет на кратер вулкана: впечатляющий взгляд в "ад" – фотоУкраинские летчики посадили вертолет на кратер вулкана: впечатляющий взгляд в "ад" – фотоУкраинские летчики посадили вертолет на кратер вулкана: впечатляющий взгляд в "ад" – фотоУкраинские летчики посадили вертолет на кратер вулкана: впечатляющий взгляд в "ад" – фотоУкраинские летчики посадили вертолет на кратер вулкана: впечатляющий взгляд в "ад" – фотоУкраинские летчики посадили вертолет на кратер вулкана: впечатляющий взгляд в "ад" – фотоУкраинские летчики посадили вертолет на кратер вулкана: впечатляющий взгляд в "ад" – фото
Украинские летчики посадили вертолет на кратер вулкана: впечатляющий взгляд в "ад" – фотоУкраинские летчики посадили вертолет на кратер вулкана: впечатляющий взгляд в "ад" – фотоУкраинские летчики посадили вертолет на кратер вулкана: впечатляющий взгляд в "ад" – фотоУкраинские летчики посадили вертолет на кратер вулкана: впечатляющий взгляд в "ад" – фотоУкраинские летчики посадили вертолет на кратер вулкана: впечатляющий взгляд в "ад" – фотоУкраинские летчики посадили вертолет на кратер вулкана: впечатляющий взгляд в "ад" – фотоУкраинские летчики посадили вертолет на кратер вулкана: впечатляющий взгляд в "ад" – фотоУкраинские летчики посадили вертолет на кратер вулкана: впечатляющий взгляд в "ад" – фотоУкраинские летчики посадили вертолет на кратер вулкана: впечатляющий взгляд в "ад" – фотоУкраинские летчики посадили вертолет на кратер вулкана: впечатляющий взгляд в "ад" – фотоУкраинские летчики посадили вертолет на кратер вулкана: впечатляющий взгляд в "ад" – фотоУкраинские летчики посадили вертолет на кратер вулкана: впечатляющий взгляд в "ад" – фотоУкраинские летчики посадили вертолет на кратер вулкана: впечатляющий взгляд в "ад" – фотоУкраинские летчики посадили вертолет на кратер вулкана: впечатляющий взгляд в "ад" – фотоУкраинские летчики посадили вертолет на кратер вулкана: впечатляющий взгляд в "ад" – фото

Украинские вертолетчики совершили посадку на кратер действующего вулкана в Африке. Об этом сообщает пресс-служба Генштаба ВСУ.

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В рамках миссии ООН миротворцы 18-го отдельного вертолетного отряда обеспечили работу вулканологов на поверхности одного из наиболее активных вулканов Африки – Ньямлагира.

Командир вертолетного отряда полковник Евгений Вакуленко сообщил, что особенность таких задач – выполнение полетов на достаточно больших высотах. Высота соседнего Ньирангонго – 3470 метров, а Ньямлагира – 3058 метров. Это значительно усложняет технику пилотирования вертолета.

"Но весь наш летный состав имеет необходимые навыки для выполнения таких задач, поэтому это не проблема", – сказал Вакуленко.

Вулканолог Дарио Тедеско по итогам экспедиции сообщил, что сейчас оба вулкана ведут себя очень тихо и лавового озера не видно, потому вулканологи еще вернутся для прогнозирования.

СПРАВКА. Основание Ньямлагира сливается с соседним вулканом Ньирангонго, одним из наиболее активных вулканов в мире. В мае 2021-го произошло извержение Ньирангонго, тогда погибли минимум 32 человека. Самое смертоносное извержение Ньирагонго было в 1977 году – погибли 600 человек. Рядом с вулканом находится город Гома с населением около 2 млн человек, потому важно своевременное изучение и прогнозирование извержений, чтобы предупредить жителей о потенциальной опасности. 

Украинские летчики посадили вертолет на кратер вулкана: впечатляющий взгляд в "ад" – фото

Фото: Aleksandr Savchenko, Facebook

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Теги: ООН, миротворцы, вулкан, кратер, Ньямлагира
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