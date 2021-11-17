Украинские летчики посадили вертолет на кратер вулкана: впечатляющий взгляд в "ад" – фото

Украинские вертолетчики совершили посадку на кратер действующего вулкана в Африке. Об этом сообщает пресс-служба Генштаба ВСУ.
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В рамках миссии ООН миротворцы 18-го отдельного вертолетного отряда обеспечили работу вулканологов на поверхности одного из наиболее активных вулканов Африки – Ньямлагира.
Командир вертолетного отряда полковник Евгений Вакуленко сообщил, что особенность таких задач – выполнение полетов на достаточно больших высотах. Высота соседнего Ньирангонго – 3470 метров, а Ньямлагира – 3058 метров. Это значительно усложняет технику пилотирования вертолета.
"Но весь наш летный состав имеет необходимые навыки для выполнения таких задач, поэтому это не проблема", – сказал Вакуленко.
Вулканолог Дарио Тедеско по итогам экспедиции сообщил, что сейчас оба вулкана ведут себя очень тихо и лавового озера не видно, потому вулканологи еще вернутся для прогнозирования.
Фото: Aleksandr Savchenko, Facebook