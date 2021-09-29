Лава из вулкана Кумбре-Вьеха на острове Ла-Пальма (Канарские острова) достигла океана. Об этом сообщает El Pais.
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При контакте лавы с водой выделяется токсичный дым, поэтому на острове усилены меры гражданской обороны.
Испанский институт океанографии опубликовал в Twitter фото падения лавы в океан:
La colada alcanza el mar. Imagen tomada desde el buque oceanográfico Ramón Margalef. pic.twitter.com/gQGoKfkwig— Instituto Español de Oceanografía (@IEOoceanografia) September 28, 2021
Пока ученые не могут предсказать, как долго будет продолжаться извержение, начавшееся 19 сентября. Самое долгое извержение на острове Ла-Пальма зафиксировано в 1586 году, оно длилось 84 дня.
В YouTube идет прямая трансляция извержения:
ОБНОВЛЕНО В 12:03. EuroNews ведет прямую трансляцию падения лавы в океан:
- 19 сентября на Ла-Пальме начал извергаться вулкан Кумбре-Вьеха, власти начали эвакуировать людей и домашних животных. С начала извержения эвакуировали более 6000 человек.
- Лава уничтожает дома и подбирается к морю на Ла-Пальме. На пятый день извержения высота огненного столба над вулканом достигала 4,2 км.
- 26 сентября было усиление извержения, в Ла-Пальме закрывали аэропорт.
- 27 сентября вулкан ненадолго потух, но потом извержение продолжилось.
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