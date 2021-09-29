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Лава из вулкана Кумбре-Вьеха на острове Ла-Пальма (Канарские острова) достигла океана. Об этом сообщает El Pais.

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При контакте лавы с водой выделяется токсичный дым, поэтому на острове усилены меры гражданской обороны.

Испанский институт океанографии опубликовал в Twitter фото падения лавы в океан:

La colada alcanza el mar. Imagen tomada desde el buque oceanográfico Ramón Margalef. pic.twitter.com/gQGoKfkwig — Instituto Español de Oceanografía (@IEOoceanografia) September 28, 2021

Пока ученые не могут предсказать, как долго будет продолжаться извержение, начавшееся 19 сентября. Самое долгое извержение на острове Ла-Пальма зафиксировано в 1586 году, оно длилось 84 дня.

В YouTube идет прямая трансляция извержения:

ОБНОВЛЕНО В 12:03. EuroNews ведет прямую трансляцию падения лавы в океан:

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Денис Юдин

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