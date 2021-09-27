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На Канарах недолго радовались – вулкан "потух". Началось новое извержение: трансляция видео

Цей матеріал також доступний українською
27.09.2021, 14:43
Извержение вулкана на Канарах, Ла-Пальма (скриншот видео TV Canarias)
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Вулкан Кумбре-Вьеха на канарском острове Ла-Пальма сегодня утром прекратил выбрасывать лаву, однако через примерно два часа извержение возобновилось. Об этом сообщает El Pais.

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Отмечается, что около 08:30 утра вулкан прекратил извергать лаву после ночи с выбросами и взрывами. В течение около двух часов не наблюдалось никаких признаков извержения лавы.

Однако уже около 10:30 извержение возобновилось, пишут журналисты. Испанские сейсмологи подтверждают, что на вулкане наблюдаются пульсации дыма и газовые столбы. Поток лавы, разрушающий дома и посевы, также не останавливался.

Ученые считали возможными и остановку, и повторную активацию извержения, отмечает представитель испанского Национального института Рубен Лопес.

В Институте говорят, что подобные остановки обычны для такого типа извержения. В то же время там отмечают, что столь резкие перепады активности вулкана довольно редки.

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Марк Сировой
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вулкан лава извержение канарские острова Ла-Пальма Кумбре-Вьеха
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