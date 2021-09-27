Вулкан Кумбре-Вьеха на канарском острове Ла-Пальма сегодня утром прекратил выбрасывать лаву, однако через примерно два часа извержение возобновилось. Об этом сообщает El Pais.
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Отмечается, что около 08:30 утра вулкан прекратил извергать лаву после ночи с выбросами и взрывами. В течение около двух часов не наблюдалось никаких признаков извержения лавы.
Однако уже около 10:30 извержение возобновилось, пишут журналисты. Испанские сейсмологи подтверждают, что на вулкане наблюдаются пульсации дыма и газовые столбы. Поток лавы, разрушающий дома и посевы, также не останавливался.
Ученые считали возможными и остановку, и повторную активацию извержения, отмечает представитель испанского Национального института Рубен Лопес.
В Институте говорят, что подобные остановки обычны для такого типа извержения. В то же время там отмечают, что столь резкие перепады активности вулкана довольно редки.
- 19 сентября на Ла-Пальме начал извергаться вулкан Кумбре-Вьеха, власти начали эвакуировать людей и домашних животных. С начала извержения эвакуировали более 6000 человек.
- Лава уничтожает дома и подбирается к морю на Ла-Пальме. На пятый день извержения высота огненного столба над вулканом достигала 4,2 км.
- Вчера, 26 сентября, было усиление извержения, в Ла-Пальме закрывали аэропорт.
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