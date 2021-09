Извержение вулкана на испанских Канарах. Жителей острова Ла-Пальма эвакуируют: видео

Сегодня, 19 сентября, на испанском Канарском острове Ла-Пальма произошло извержение вулкана. Власти начали эвакуацию людей и домашних животных. Об этом сообщает Reuters.

Вулкан находится в национальном парке Кумбре Вьеха на юге острова Ла-Пальма. Он извергает струи лавы и дым.

A #volcano on the island of La Palma erupted Sunday after a weeklong buildup of seismic activity, prompting authorities to speed up evacuations for 1,000 people as lava flows crept toward isolated homes on the mountainside.#volcanLaPalma



