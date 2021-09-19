UA
UA
Новости
Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Страхование
Личные деньги
Пенсия
Фондовый рынок
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Money
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Извержение вулкана на испанских Канарах. Жителей острова Ла-Пальма эвакуируют: видео

Цей матеріал також доступний українською
19.09.2021, 20:46
Извержение вулкана на испанских Канарах. Жителей острова Ла-Пальма эвакуируют: видео - Фото
Остров Ла-Пальма (Фото: EPA-EFE/HO Emergency Services 112 Canary)

Сегодня, 19 сентября, на испанском Канарском острове Ла-Пальма произошло извержение вулкана. Власти начали эвакуацию людей и домашних животных. Об этом сообщает Reuters.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Вулкан находится в национальном парке Кумбре Вьеха на юге острова Ла-Пальма. Он извергает струи лавы и дым.

Население близлежащих деревень эвакуируют в пять центров. Чтобы помочь людям собраться и выехать, прислали военных.

Доктор вулканологии Испанского географического института Ставрос Мелетлидис, сказал, что извержение создало на склоне холма пять трещин, и невозможно спрогнозировать, сколько времени оно продлится.

Премьер-министр Испании Педро Санчес сообщил, что отложил поездку на Генеральную ассамблею ООН в Нью-Йорке и поехал на Ла-Пальму.

По словам оператора аэропорта Aena, полеты на Канарские острова и обратно продолжаются в обычном режиме.

Ла-Пальма находилась в состоянии повышенной готовности после того, как за неделю было зарегистрировано более 22 000 подземных толчков на Кумбре Вьехе, цепи вулканов, где в последний раз сильное извержение было в 1971 году.

Читайте также: На Сицилии произошло извержение Этны, улицы соседнего города засыпало пеплом: фото и видео

Наталия Медведева
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Вакансии
Больше вакансий
PR-менеджера з зовнішніх та внутрішніх комунікацій
Киев Група Компаній ЛІГА
IT Project Manager
Киев Semantrum
Кореспондент у редакцію ділової інформації
Киев LIGA.net
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 