Извержение вулкана на испанских Канарах. Жителей острова Ла-Пальма эвакуируют: видео

Сегодня, 19 сентября, на испанском Канарском острове Ла-Пальма произошло извержение вулкана. Власти начали эвакуацию людей и домашних животных. Об этом сообщает Reuters.

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Вулкан находится в национальном парке Кумбре Вьеха на юге острова Ла-Пальма. Он извергает струи лавы и дым.

A #volcano on the island of La Palma erupted Sunday after a weeklong buildup of seismic activity, prompting authorities to speed up evacuations for 1,000 people as lava flows crept toward isolated homes on the mountainside.#volcanLaPalma



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1/6 pic.twitter.com/X3geKXXsga — Gabriel Hébert-R. (@Gab_H_R) September 19, 2021

Население близлежащих деревень эвакуируют в пять центров. Чтобы помочь людям собраться и выехать, прислали военных.

Доктор вулканологии Испанского географического института Ставрос Мелетлидис, сказал, что извержение создало на склоне холма пять трещин, и невозможно спрогнозировать, сколько времени оно продлится.

Премьер-министр Испании Педро Санчес сообщил, что отложил поездку на Генеральную ассамблею ООН в Нью-Йорке и поехал на Ла-Пальму.

По словам оператора аэропорта Aena, полеты на Канарские острова и обратно продолжаются в обычном режиме.

Ла-Пальма находилась в состоянии повышенной готовности после того, как за неделю было зарегистрировано более 22 000 подземных толчков на Кумбре Вьехе, цепи вулканов, где в последний раз сильное извержение было в 1971 году.

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Наталия Медведева

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