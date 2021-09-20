Извержение вулкана на Канарах. Лава уничтожает дома и подбирается к морю: фото и видео

На острове Ла-Пальма, входящем в состав Канарских островов, продолжается извержение вулкана Кумбре Вьеха. Ожидается, что через несколько часов раскаленная лава доберется до морского побережья, сообщает RadioTelevisión Canaria.

Ученые прогнозируют, что реки лавы погребут под собой все наземные, электрические и телефонные коммуникации, а после попадания в море приведут к кислотным дождям.

По подсчетам Instituto Volcanológico de Canarias, вулкан выбрасывает от 6000 до 9000 тонн диоксида серы в день, со скоростью 2,8-4,2 м/сек. Ежедневный мониторинг этого параметра позволяет предсказать, когда завершится извержение. Также специалистам этого института удалось установить температуру потока лавы – измерительный прибор показал 1075°C.

Видео: RadioTelevisión Canaria – RTVC.es/Facebook

Ла-Пальма находилась в состоянии повышенной готовности после того, как за неделю было зарегистрировано более 22 000 подземных толчков на Кумбре Вьехе, цепи вулканов, где в последний раз сильное извержение было в 1971 году.