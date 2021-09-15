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Фото дня. Живой и мертвый лес: последствия пожаров в Испании с высоты птичьего полета

Цей матеріал також доступний українською
15.09.2021, 13:53
Фото дня. Живой и мертвый лес: последствия пожаров в Испании с высоты птичьего полета - Фото
Уничтоженный огнем лес с высоты птичьего полета, Малага (Фото: Daniel Perez/ЕРА)

Около 10 000 гектаров леса выгорело в лесных пожарах на юге Испании, в провинции Малага. Огонь бушевал шесть дней, и только 14 сентября был взят под контроль благодаря начавшемуся в понедельник дождю. Об этом пишет El Pais.

Выгоревший и уцелевший лес с высоты птичьего полета, Малага (Фото: Daniel Perez/ЕРА)

Экологов особенно беспокоило, что пожар затронет редкий вид пихты (Abies pinsapo) в природном парке Реалес-де-Сьерра-Бермеха. Огонь уничтожил 148 га (около 10%) заповедной зоны, но основные насаждения пихты не пострадали.

По словам местных чиновников, это был один из самых сложных пожаров, когда-либо наблюдавшихся на юге страны. Работы по тушению огня продолжаются.

  • В середине августа масштабные пожары охватили юг Франции.
  • В начале августа сильная жара привела к лесным пожарам в Греции и Северной Македонии.
  • В конце июля лесные пожары начались в Турции, туристов приходилось эвакуировать из отелей. Основной версией считается умышленный поджог, распространению огня поспособствовала жаркая и сухая погода.
  • Более 17 млн га леса выгорело в России с июня по август, в том числе около 7 млн га – в Якутии.
Александра Шмыкова
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фото дня лесные пожары
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