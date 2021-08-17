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Эвакуируют тысячи местных и туристов. Юг Франции охватили масштабные пожары – фото, видео видео

Цей матеріал також доступний українською
17.08.2021, 10:23
Пожары во Франции (Фото - Twitter SDIS83)
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На юго-востоке Франции пожары охватили леса департамента Вар. Спасатели эвакуировали несколько тысяч человек, передает AFP.

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По данным агентства, тысячи человек, в том числе туристы в кемпингах, были эвакуированы из региона Вар из-за лесного пожара. Пострадавших от пожара нет.

Министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен сообщил, что для защиты местных жителей мобилизовали 650 пожарных. Он также отметил, что пожар начался "при очень неблагоприятных погодных условиях".

По данным спасателей, огонь охватил 22 км леса и распространяется очень быстро. Помимо пожарных, для тушения огня привлечены вертолеты-бомбардировщики.


Муниципалитеты предоставили эвакуированным комнаты и призвали не возвращаться в свои дома или места отдыха.


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Оксана Житнюк
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эвакуация пожар лес
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