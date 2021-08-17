На юго-востоке Франции пожары охватили леса департамента Вар. Спасатели эвакуировали несколько тысяч человек, передает AFP.

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По данным агентства, тысячи человек, в том числе туристы в кемпингах, были эвакуированы из региона Вар из-за лесного пожара. Пострадавших от пожара нет.

Министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен сообщил, что для защиты местных жителей мобилизовали 650 пожарных. Он также отметил, что пожар начался "при очень неблагоприятных погодных условиях".

По данным спасателей, огонь охватил 22 км леса и распространяется очень быстро. Помимо пожарных, для тушения огня привлечены вертолеты-бомбардировщики.

Муниципалитеты предоставили эвакуированным комнаты и призвали не возвращаться в свои дома или места отдыха.

В начале августа из-за аномальной жары Грецию охватили лесные пожары.

16 августа сообщалось, что в Израиле в горах возле Иерусалима загорелись леса. Из-за пожаров эвакуировали около 2000 человек из шести разных поселков и пациентов психиатрической больницы.

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Оксана Житнюк

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