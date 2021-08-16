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Возле Иерусалима горят леса. Эвакуировали поселки и пациентов психбольницы – фото, видео видео

Цей матеріал також доступний українською
16.08.2021, 11:08
Пожары в Израиле (Фото - ЕРА)
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В Израиле в горах возле Иерусалима горят леса. Из-за пожаров эвакуировали около 2000 человек из шести разных поселков и пациентов психиатрической больницы, передает N12.

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Пожарные сообщают, что со вчерашнего дня, 15 августа, было сожжено 17 000 дунамов (около 1700 гектар), и несколько населенных пунктов все еще находятся в опасности. Для тушения пожаров задействовано 12 самолетов специальной авиации.

Из-за пожаров пришлось эвакуировать пациентов психиатрической больницы Эйтаним. По завершению эвакуации выяснилось, что пропали двое пациентов. Одного из них удалось отыскать, но продолжаются поиски второго 25-летнего пациента.

Также эвакуировали несколько тысяч человек из населенных пунктов Бейт Меир, Рамат Разиэль, Гиват Йеарим, Шоева, Шореш и Кислон.

Читайте также: Пожары в Турции и их последствия. Подборка фото и видео из зоны стихийного бедствия

Оксана Житнюк
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