В Израиле в горах возле Иерусалима горят леса. Из-за пожаров эвакуировали около 2000 человек из шести разных поселков и пациентов психиатрической больницы, передает N12.

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Пожарные сообщают, что со вчерашнего дня, 15 августа, было сожжено 17 000 дунамов (около 1700 гектар), и несколько населенных пунктов все еще находятся в опасности. Для тушения пожаров задействовано 12 самолетов специальной авиации.

Из-за пожаров пришлось эвакуировать пациентов психиатрической больницы Эйтаним. По завершению эвакуации выяснилось, что пропали двое пациентов. Одного из них удалось отыскать, но продолжаются поиски второго 25-летнего пациента.

Также эвакуировали несколько тысяч человек из населенных пунктов Бейт Меир, Рамат Разиэль, Гиват Йеарим, Шоева, Шореш и Кислон.

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Оксана Житнюк

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