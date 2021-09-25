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Извержение вулкана на Канарах усилилось. В Ла-Пальме закрыли аэропорт

Цей матеріал також доступний українською
25.09.2021, 14:52
Извержение вулкана на Канарах усилилось. В Ла-Пальме закрыли аэропорт - Фото
Извержение вулкана на Канарах, Ла-Пальма (фото - ЕРА)

На канарском острове Ла-Пальма усилилось извержение вулкана, аэропорт закрыт из-за скопления золы. Об этом сообщает Reuters.

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Отмечается, что ночью извержение вулкана Кумбре-Вьеха усилилось и перешло в самую взрывную фазу.

"Измерения вулканического надзора, проведенные с начала извержения, зафиксировали самую высокую активность во второй половине дня пятницы", – заявили в экстренных службах.

Оператор испанского аэропорта Ла-Пальмы Aena сообщил в субботу, что аэропорт острова был закрыт.

"Аэропорт Ла-Пальма не работает из-за скопления золы. Работы по уборке начались, но ситуация может измениться в любой момент", – заявили в компании.

В агентстве отмечают, что с начала извержения эвакуировали 6000 человек (население острова – 83 000), 160 из них не могут попасть в свои дома, чтобы забрать вещи. Сообщений о серьезных травм или смертях не было, однако из-за вулкана могут пострадать плантации бананов, что ставит под угрозу тысячи рабочих мест.

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Марк Сировой
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