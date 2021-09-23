Фото дня. Фонтан раскаленной лавы на Канарах: пятый день извержения вулкана
23.09.2021, 13:52
Извержение вулкана Кумбре-Вьеха, 23 сентября (Фото: Carlos de Saa/EPA)
Пятый день продолжается извержение вулкана Кумбре-Вьеха на острове Ла-Пальма (Канарские острова). Высота огненного столба над вулканом достигает 4,2 км, сообщает Instituto Volcanológico de Canarias.
Раскаленная до тысячи градусов лава покрыла собой более 160 га земли и движется со скоростью 4 метра в час, передает RadioTelevisión Canaria. Огнем уничтожены 350 домов, еще 24 здания повреждены. Местные спасатели стараются перенаправить огненный поток в обход населенных пунктов – роют траншеи, охлаждают лаву водой.
- Извержение вулкана на острове Ла-Пальма началось 19 сентября. Эвакуированы тысячи людей.
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