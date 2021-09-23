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Фото дня. Фонтан раскаленной лавы на Канарах: пятый день извержения вулкана

Цей матеріал також доступний українською
23.09.2021, 13:52
Фото дня. Фонтан раскаленной лавы на Канарах: пятый день извержения вулкана - Фото
Извержение вулкана Кумбре-Вьеха, 23 сентября (Фото: Carlos de Saa/EPA)

Пятый день продолжается извержение вулкана Кумбре-Вьеха на острове Ла-Пальма (Канарские острова). Высота огненного столба над вулканом достигает 4,2 км, сообщает Instituto Volcanológico de Canarias.

Раскаленная до тысячи градусов лава покрыла собой более 160 га земли и движется со скоростью 4 метра в час, передает RadioTelevisión Canaria. Огнем уничтожены 350 домов, еще 24 здания повреждены. Местные спасатели стараются перенаправить огненный поток в обход населенных пунктов – роют траншеи, охлаждают лаву водой.

Фонтан раскаленной лавы достигает 4 км в высоту (Фото: Carlos de Saa/EPA)

Извержение вулкана Кумбре-Вьеха (Фото: Carlos de Saa/EPA)
Александра Шмыкова
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извержение вулкана канарские острова Кумбре Вьеха Ла-Пальма
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