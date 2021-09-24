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Лава вулкана обходит некоторые дома на Канарах. Один из них назвали чудо-домом – фото

Цей матеріал також доступний українською
24.09.2021, 11:52
Лава вулкана обходит некоторые дома на Канарах. Один из них назвали чудо-домом – фото - Фото
Извержение вулкана на Канарах, Ла-Пальма (фото - ЕРА)

На Канарах, на острове Ла-Пальма, где происходит извержение вулкана, лава обходит некоторые дома. Это видно на фото, опубликованных European Pressphoto Agency. Агентство ВВС пишет, что один из таких домов назвали чудо-домом.

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На снимке фотографа Альфонсо Эскалеро изображен дом, окруженный реками лавы вулкана Кумбре-Вьеха. Люди в соцсетях окрестили его чудо-домом.

По данным El Mundo, он принадлежит датской паре пенсионеров Инге и Раниер Кок, они не посещали резиденцию с начала пандемии коронавируса.

На кадрах ЕРА видно, что на Ла-Пальме есть и другие дома, которые огибает лава. Однако большинство из них стоят рядом в отличие от "одинокого чудо-дома" датских пенсионеров.

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Лава вулкана обходит некоторые дома на Канарах. Один из них назвали чудо-домом – фото

Лава вулкана обходит некоторые дома на Канарах. Один из них назвали чудо-домом – фото

Журналисты же отмечают, что с начала извержения вулкана на Ла-Пальме было разрушено более 200 домов и эвакуировано около 6000 человек. Лава Кумбре-Вьеха все еще продвигается, и ученые не могут сказать наверняка, как долго продлится извержение.

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Марк Сировой
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вулкан лава дома канары Ла-Пальма Кумбре-Вьеха
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