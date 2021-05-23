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23.05.2021, 10:08

В Африке началось извержение большого вулкана: крупный город охватила паника – фото, видео

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В Африке началось извержение большого вулкана: крупный город охватила паника – фото, видеоВ Африке началось извержение большого вулкана: крупный город охватила паника – фото, видеоВ Африке началось извержение большого вулкана: крупный город охватила паника – фото, видеоВ Африке началось извержение большого вулкана: крупный город охватила паника – фото, видеоВ Африке началось извержение большого вулкана: крупный город охватила паника – фото, видеоВ Африке началось извержение большого вулкана: крупный город охватила паника – фото, видеоВ Африке началось извержение большого вулкана: крупный город охватила паника – фото, видеоВ Африке началось извержение большого вулкана: крупный город охватила паника – фото, видео
В Африке началось извержение большого вулкана: крупный город охватила паника – фото, видеоВ Африке началось извержение большого вулкана: крупный город охватила паника – фото, видеоВ Африке началось извержение большого вулкана: крупный город охватила паника – фото, видеоВ Африке началось извержение большого вулкана: крупный город охватила паника – фото, видеоВ Африке началось извержение большого вулкана: крупный город охватила паника – фото, видеоВ Африке началось извержение большого вулкана: крупный город охватила паника – фото, видеоВ Африке началось извержение большого вулкана: крупный город охватила паника – фото, видеоВ Африке началось извержение большого вулкана: крупный город охватила паника – фото, видео
В Африке началось извержение большого вулкана: крупный город охватила паника – фото, видеоВ Африке началось извержение большого вулкана: крупный город охватила паника – фото, видеоВ Африке началось извержение большого вулкана: крупный город охватила паника – фото, видеоВ Африке началось извержение большого вулкана: крупный город охватила паника – фото, видеоВ Африке началось извержение большого вулкана: крупный город охватила паника – фото, видеоВ Африке началось извержение большого вулкана: крупный город охватила паника – фото, видеоВ Африке началось извержение большого вулкана: крупный город охватила паника – фото, видеоВ Африке началось извержение большого вулкана: крупный город охватила паника – фото, видео

В ДР Конго началось извержение крупного вулкана Ньирагонго у города Гома, где проживают около 2 млн человек. На улицах были замечены охваченные паникой толпы с матрасами и личными вещами, сообщает BBC News.

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Фонтаны из лавы осветили ночное небо Гомы, образуя густое оранжевое небо, отмечают в агентстве. Власти ДР Конго приступили к плану эвакуации через несколько часов после начала извержения.

Как сообщается, тысячи людей охваченных паникой бежали от извергающегося вулкана, многие из них – пешком.

Были замечены толпы с матрасами и другими вещами, пишут журналисты. Одни бежали на восток, к границе с Руандой, другие – на запад, на возвышенности. Власти Руанды заявили, что около 3000 из Гомы человек уже официально пересекли границу. По данным местных СМИ, их разместят в школах и религиозных учреждениях.

Миссия ООН по поддержанию мира в стране осуществляет мониторинговые полеты над городом.

Как сообщается, новая трещина в вулкане позволяет лаве течь на юг городу в сторону аэропорта. На больших территориях были проблемы с электричеством, лава затопила магистраль, соединяющую Гому с городом Бену.

Представитель национального парка Вирунга, где расположен вулкан, сообщил, что извержение похоже на извержение 2002 года, во время которого погибли 250 человек и 120 000 остались без крыши над головой. По его словам, все, кто находится рядом с аэропортом, должны немедленно эвакуироваться.

СПРАВКА. Гора Ньирагонго – один из наиболее активных вулканов в мире, расположен в 10 км от Гомы. Были опасения, что за ним не следят должным образом после того, как Всемирный банк сократил финансирование обсерватории Гомы из-за обвинений в коррупции.

Самое смертоносное извержение Ньирагонго было в 1977 году. Тогда погибли 600 человек.

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Фото – ЕРА

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Теги: вулкан, Ньирагонго, извержение, др конго, гома, африка
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