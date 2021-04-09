На Сент-Винсенте извергается один из древнейших вулканов, эвакуируют 16 000 человек: видео

На карибском острове Сент-Винсент происходит извержение вулкана Суфриер, одного из самых древних вулканов в Вест-Индии. 16 000 местных жителей власти призвали срочно эвакуироваться, пишет BBC.

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Суфриер, который бездействовал на протяжении десятилетий, впервые начал проявлять вулканическую активность в декабре прошлого года. Она усилилась на этой неделе.

Премьер-министр Ральф Гонсалвес призвал более 16 000 жителей так называемых красных зон срочно эвакуироваться.

С момента этого заявления вулкан выбросил темные шлейфы пепла на 6 км в воздух. Оседание пепла было зарегистрировано очень далеко от вулкана — например, над международным аэропортом Аргайл.

Первый признак того, что извержение неизбежно, появился в четверг вечером, когда на вулкане внезапно стала видна лава. В пятницу сейсмологи из Университета Вест-Индии подтвердили, что происходит "взрывное извержение".

Эвакуированных людей отправили на круизные лайнеры и в более безопасные районы острова.

Волонтер Лаверн Кинг сказала агентству Reuters: "Люди все еще эвакуируются из красной зоны, это началось вчера вечером. Здесь в целом царит безумие".

Это первое извержение на острове Сент-Винсент с 1979 года. Самое сильное извержение за всю историю наблюдений, произошедшее в 1902 году, унесло жизни более 1000 человек. Сейчас население острова составляет чуть больше 100 000 человек.

25 ноября 2020 года Украина и Сент-Винсент и Гренадины (СВГ) подписали соглашение о безвизовом режиме.

Вадим Ребрина

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