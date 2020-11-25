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Украина подписала безвиз с Сент-Винсентом и Гренадинами: где это

25.11.2020, 21:17
Украина подписала безвиз с Сент-Винсентом и Гренадинами: где это - Фото
Фото: depositphotos.com

Сегодня, 25 ноября, Украина и Сент-Винсент и Гренадины (СВГ) подписали соглашение о безвизовом режиме. Об этом сообщил в Twitter посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко.

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Пристайко назвал это дипломатическим рекордом – в сентябре 2019 года две страны только установили дипотношения друг с другом, а сейчас уже договорились о безвизе.

Пристайко подписал документ с верховным комиссаром СВГ в Великобритании Сенио Льюисом.

Сент-Винсент и Гренадины (Скриншот Google maps)

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  • 9 октября Кабинет министров одобрил подписание соглашения с правительством государства Сент-Винсент и Гренадины о взаимной отмене визовых требований.

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Наталия Медведева
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