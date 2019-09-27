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Украина установила дипотношения с еще одной островной страной

Украина установила дипотношения с еще одной островной страной - Фото
Вадим Пристайко и Ральф Гонсальвес (Фото: МИД Украины)
27.09.2019, 21:20

Впереди - устранение визовых барьеров между странами

Украина установила дипломатические отношения с еще одним островным государством - Сент-Винсент и Гренадины. 

Как сообщила пресс-служба МИД, на полях 74-й Генассамблеи ООН глава внешнеполитического ведомства Вадим Пристайко и премьер Сент-Винсент и Гренадины Ральф Гонсальвес подписали коммюнике об установлении дипломатических отношений между двумя странами.

"Стороны отметили, что установление дипломатических отношений будет способствовать активизации двустороннего политического диалога, торгово-инвестиционного сотрудничества, а также сотрудничества в сфере образования", - заявили в МИД. 

И добавили: уже есть договоренность о скором устранении визовых барьеров между странами.

Сент-Винсент и Гренадины - островная страна в группе Малых Антильских островов. В ее состав входят крупный остров Сент-Винсент и еще около трех десятков островов из группы Северные Гренадины и рифов Тобаго.

  • Ранее сообщалось, что Украина установила дипотношения с Гренадой - островным государством на юго-востоке Карибского моря. В данном случае также планируется отмена виз при посещении стран.

Читайте также: Одна из стран отменила выдачу виз для украинских дипломатов

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дипломатия дипоматические отношения МИД Сент-Винсент и Гренадины
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