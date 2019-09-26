Украина установила дипломатические отношения еще с одной страной

Вадим Пристайко (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Сегодня, 26 сентября, министры иностранных дел Украины и Гренады Вадим Пристайко и Питер Чарльз Дэвид подписали совместное коммюнике об установлении дипломатических отношений между странами. Об этом сообщает пресс-служба МИД.

Подписание документа состоялось во время 74-й сессии Генеральной ассамблеи ООН.

Отмечается, что министры также договорились о подписании в ближайшее время соглашения о взаимной отмене визовых требований.

Гренада - островное государство на юго-востоке Карибского моря, занимает остров Гренада и южную часть островов Гренадины в группе Малых Антильских островов, в 120 км к северу от Тринидада.

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