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Украина установила дипломатические отношения еще с одной страной

Украина установила дипломатические отношения еще с одной страной - Фото
Вадим Пристайко (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)
26.09.2019, 18:03

В ближайшее время Украина и Гренада договорятся о взаимной отмене визовых требований

Сегодня, 26 сентября, министры иностранных дел Украины и Гренады Вадим Пристайко и Питер Чарльз Дэвид подписали совместное коммюнике об установлении дипломатических отношений между странами. Об этом сообщает пресс-служба МИД.

Подписание документа состоялось во время 74-й сессии Генеральной ассамблеи ООН.

Отмечается, что министры также договорились о подписании в ближайшее время соглашения о взаимной отмене визовых требований.

Гренада - островное государство на юго-востоке Карибского моря, занимает остров Гренада и южную часть островов Гренадины в группе Малых Антильских островов, в 120 км к северу от Тринидада.

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