Одна из стран отменила выдачу виз для украинских дипломатов

Фото: пресс-служба МИД

Министр иностранных дел Вадим Пристайко встретился с государственным секретарем Министерства иностранных дел Шри-Ланки Равинатой Арьяснихой. В рамках встречи дипломаты подписали договор об освобождении от оформления виз граждан, которые пользуются дипломатическими, служебными или официальными паспортами. Об этом сообщает пресс-служба МИД.

Как информируют в пресс-службе, стороны также обсудили актуальные вопросы украинско-ланкийских отношений, подчеркнув важность активизации двустороннего политического диалога и усиления взаимодействия в рамках международных организаций.

Отдельно был обсужден вопрос защиты интересов граждан обоих государств.