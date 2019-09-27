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Одна из стран отменила выдачу виз для украинских дипломатов

Одна из стран отменила выдачу виз для украинских дипломатов - Фото
Фото: пресс-служба МИД
27.09.2019, 13:41

Обладателям дипломатических, служебных или официальных паспортов теперь не нужны визы в Шри-Ланку

Министр иностранных дел Вадим Пристайко встретился с государственным секретарем Министерства иностранных дел Шри-Ланки Равинатой Арьяснихой. В рамках встречи дипломаты подписали договор об освобождении от оформления виз граждан, которые пользуются дипломатическими, служебными или официальными паспортами. Об этом сообщает пресс-служба МИД. 

Как информируют в пресс-службе, стороны также обсудили актуальные вопросы украинско-ланкийских отношений, подчеркнув важность активизации двустороннего политического диалога и усиления взаимодействия в рамках международных организаций.

Отдельно был обсужден вопрос защиты интересов граждан обоих государств. 

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безвизовый режим Шри-Ланка вадим пристайко
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