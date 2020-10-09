Украинцы получат безвизовый режим с Сент-Винсент и Гренадинами

Подписать соответствующее соглашение уполномочили посла Украины в Великобритании Вадима Пристайко

Кабинет министров одобрил подписание соглашения с правительством Сент-Винсент и Гренадин о взаимной отмене визовых требований. Фото соответствующего распоряжения премьер-министра Дениса Шмыгаля опубликовал в своем Тelegram депутат Алексей Гончаренко.

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Подписать соглашение уполномочили посла Украины в Великобритании Вадима Пристайко.

Сент-Винсент и Гренадины – независимое государство в Карибском море, бывшая колония Британии. Сейчас входит в Британское Содружество наций. Расположено на острове Сент-Винсент и 32 мелких островах группы Гренадины. В 1990-х годах, после ряда неудач в ведении сельского хозяйства, связанных со стихийными бедствиями, руководство государства приняло решение развивать туризм.

Согласно рейтингу Global Passport Power Rank 2020, украинский паспорт получил 11-ый ранг по спектру возможностей, которые предоставляет своему владельцу.

Вадим Ребрина

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