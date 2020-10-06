"Сила паспорта". Украина на 11-ой позиции в мире – рейтинг

По данным рейтинга, паспорт гражданина Украины гарантирует безвизовый доступ в 70 стран

Украинский паспорт занимает 11-ую позицию по спектру возможностей, которые предоставляет своему владельцу. Об этом свидетельствует рейтинг Global Passport Power Rank 2020.

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По данным рейтинга, паспорт гражданина Украины гарантирует безвизовый доступ в 70 стран.

Еще в 41 стране украинцы могут получать визу по прибытию.

Для поездок в 87 стран должны оформлять визу заранее.

Первое место в рейтинге занимает паспорт Новой Зеландии. Без виз его владельцы могут посетить 86 стран, визу по прибытии им выдадут в 43 странах.

В январе 2020 года сообщалось, что в рейтинге, составленном Henley & Partners, Украина занимает 43-ю позицию в мире.

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Наталия Медведева

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