"Сила паспорта". Украина на 11-ой позиции в мире – рейтинг
По данным рейтинга, паспорт гражданина Украины гарантирует безвизовый доступ в 70 стран
Украинский паспорт занимает 11-ую позицию по спектру возможностей, которые предоставляет своему владельцу. Об этом свидетельствует рейтинг Global Passport Power Rank 2020.
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По данным рейтинга, паспорт гражданина Украины гарантирует безвизовый доступ в 70 стран.
Еще в 41 стране украинцы могут получать визу по прибытию.
Для поездок в 87 стран должны оформлять визу заранее.
Первое место в рейтинге занимает паспорт Новой Зеландии. Без виз его владельцы могут посетить 86 стран, визу по прибытии им выдадут в 43 странах.
- В январе 2020 года сообщалось, что в рейтинге, составленном Henley & Partners, Украина занимает 43-ю позицию в мире.
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