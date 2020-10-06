"Безвиз остается". В Слуге народа отреагировали на письмо депутатов Европарламента

В Европарламенте подтвердили, что письмо о якобы рисках для безвиза является частной позицией троих депутатов, заявила Кравчук

Отменять безвиз для украинцев в целом с Европейским союзом никто не собирается. Об этом РБК-Украина заявила замглавы фракции Слуга народа Евгения Кравчук, комментируя вчерашнее письмо трех депутатов Европарламента на имя главы фракции Давида Арахамии.

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"Мы (на фракции, - ред.) не обсуждали этот вопрос. Для себя я поняла точно, что безвиз в целом для украинцев остается, будет, никто не собирается отменять. Это очень сложная процедура, которую мы прошли для того, чтобы получить это, и поэтому это очень сложно отменить", – сказала она.

Кравчук отметила, что в письме также не указаны фамилии политиков или олигархов, которым, по утверждениям, подписантов может грозить ограничение безвизового въезда в ЕС.

"Эти трое европарламентариев фамилии не назвали, потому догадываться мы не будем. В Европарламенте в принципе подтвердили, что это их личное мнение, там три фамилии, три подписи, это не является какой-то официальной позицией европарламентариев в целом", – добавила политик.

Утром 17 сентября депутаты Европарламента Галер и фон Крамон-Таубадель заявили, что голосование за кандидатов в конкурсную комиссию по избранию главы САП ставит под вопрос поддержку Украиной МВФ и ЕС.

Днем того дня Верховная Рада приняла назначение конкурсной комиссии САП. "За" проголосовали 239 нардепов, "против" – 48, "воздержались" – 14.

После голосования Арахамия назвал слухами риск лишиться безвиза и макрофинансовой помощи. Он сказал, что будет реагировать лишь на письма.

Вчера трое депутатов ЕП написали Арахамии письмо. В нем они раскритиковали некоторых нардепов СН, генпрокурора и ситуацию с коррупцией в Украине. Они предупредили, что это может поставить под угрозу получение макрофинансовой помощи от ЕС и к ограничению безвиза для некоторых политиков или депутатов.

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Марк Сировой

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