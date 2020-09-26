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Фразу "Евросоюз – не банкомат для Украины" убрали из статьи Борреля

26.09.2020, 16:23
Фразу
Жозеп Боррель (Фото - EPA)

В представительстве ЕС в Украине заявили, что не слышали таких слов во время встречи главы дипломатии Евросоюза и президента Владимира Зеленского

Фразу о том, что Евросоюз – не банкомат для Украины, убрали из статьи высокого представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля.

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Из статьи убраны слова: "Как я уже сказал президенту (Владимиру Зеленскому – ред.), ЕС не является благотворительной организацией или банкоматом".

По словам собеседника Европейской правды в представительстве ЕС в Украине, во время встречи Борреля с Зеленским эта фраза не звучала.

Денис Юдин
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