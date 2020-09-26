Фразу "Евросоюз – не банкомат для Украины" убрали из статьи Борреля
26.09.2020, 16:23
Жозеп Боррель (Фото - EPA)
В представительстве ЕС в Украине заявили, что не слышали таких слов во время встречи главы дипломатии Евросоюза и президента Владимира Зеленского
Фразу о том, что Евросоюз – не банкомат для Украины, убрали из статьи высокого представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля.
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Из статьи убраны слова: "Как я уже сказал президенту (Владимиру Зеленскому – ред.), ЕС не является благотворительной организацией или банкоматом".
По словам собеседника Европейской правды в представительстве ЕС в Украине, во время встречи Борреля с Зеленским эта фраза не звучала.
- 22 сентября Боррель впервые посетил Киев, он встретился с Зеленским, главой МИД Дмитрием Кулебой и министром обороны Андреем Тараном.
- 24 сентября на сайте представительства ЕС в Украине появилась статья Борреля "Украина должна продолжать реформы", в которой присутствовала фраза о том, что ЕС – небанкомат для Украины.
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