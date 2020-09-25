Боррель – Зеленскому: Евросоюз – не благотворительная организация и не банкомат

Жозеп Боррель напомнил, что цель ЕС – помочь украинцам в реформировании страны

Европейский союз не является благотворительной организацией или банкоматом для Украины. Об этом заявил вице-президент Европейской комиссии, верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель в своей статье на сайте представительства ЕС в Украине.

Он отметил, что с 2014 года, когда было подписано соглашение об ассоциации, Украина получила от Евросоюза 14 млрд евро – это беспрецедентный уровень поддержки. С 2007 года Европейский инвестиционный банк профинансировал 43 проекта в Украине на сумму в 6,45 млрд евро.

"В то же время должно быть сделано много работы вместе... Как я уже сказал президенту, ЕС не является благотворительной организацией или банкоматом; лучшим способом поддержать Украину для нас – это помочь в реформировании страны. Но только украинцы собственноручно могут воплотить эти реформы", – заявил Боррель.

Он подчеркнул, что не все трудности в Украине связаны с COVID-19.

"По мнению многих обозревателей, в последнее время темпы реформ замедлились, в частности выполнение обязательств в рамках Соглашения об ассоциации. Смена правительства в начале марта и увольнения реформаторов стали тревожными сигналами о готовности противостоять коррупционным интересам", – написал главный дипломат ЕС.

22 сентября Боррель впервые посетил Киев, он встретился с президентом Владимиром Зеленским , главой МИД Дмитрием Кулебой и министром обороны Андреем Тараном .

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Наталия Медведева

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