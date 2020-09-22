UA

ЦПК рассказал главному дипломату ЕС о "проколомойских" и "пророссийских" силах в Раде

22.09.2020, 14:57
ЦПК рассказал главному дипломату ЕС о
Жозеп Боррель Фото: EPA

Активисты напомнили Боррелю о пяти миллиардах долларов, которые якобы вывел из Приватбанка Игорь Коломойский

Верховный представитель Европейского Союза по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель встретился с активистами Центра противодействия коррупции. Об этом сообщается в Facebook ЦПК. 

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Активисты сообщили, что рассказали Боррелю о нардепах, которые лоббируют интересы России и олигарха Игоря Коломойского, атакуют прозападный выбор Украины, но выбирают для ведения бизнеса компании в ЕС.

Читайте также: Медведчук в 2007 году купил на побережье в Болгарии земли на €20 млн - Bihus.Info

Знакова зустріч. Високий представник Євросоюзу із закордонних справ Жозеп Боррель вперше відвідав Україну. Свій візит...

Опубликовано Центр Протидії Корупції Вторник, 22 сентября 2020 г.

Они заявили, что сообщили Боррелю о $5 млрд, которые якобы вывел из Приватбанка Игорь Коломойский. Отмечается, что это треть всей помощи от ЕС за шесть лет.

"Сильные, независимые и эффективные антикоррупционные институты и судебная реформа являются ключевыми для украинского общества", - заявил дипломат. 

Сегодня он собирается встретиться с президентом Владимиром Зеленским, а также министром иностранных дел Дмитрием Кулебой

  • 18 сентября депутаты Европарламента Майкл Галер и Виола фон Крамон-Таубадель заявили, что голосование за кандидатов в конкурсную комиссию по избранию главы САП ставит под вопрос поддержку Украины со стороны МВФ и ЕС.
Станислав Стороженко
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Еще по теме
ЕС цпк дмитрий кулеба Зеленский Владимир Жозеп Боррель

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
COVID іде на зліт: як не підпустити коронавірус у лікарнях до інших хворих

COVID іде на зліт: як не підпустити коронавірус у лікарнях до інших хворих
 