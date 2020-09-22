ЦПК рассказал главному дипломату ЕС о "проколомойских" и "пророссийских" силах в Раде

Активисты напомнили Боррелю о пяти миллиардах долларов, которые якобы вывел из Приватбанка Игорь Коломойский

Верховный представитель Европейского Союза по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель встретился с активистами Центра противодействия коррупции. Об этом сообщается в Facebook ЦПК.

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Активисты сообщили, что рассказали Боррелю о нардепах, которые лоббируют интересы России и олигарха Игоря Коломойского , атакуют прозападный выбор Украины, но выбирают для ведения бизнеса компании в ЕС.

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Знакова зустріч. Високий представник Євросоюзу із закордонних справ Жозеп Боррель вперше відвідав Україну. Свій візит... Опубликовано Центр Протидії Корупції Вторник, 22 сентября 2020 г.

Они заявили, что сообщили Боррелю о $5 млрд, которые якобы вывел из Приватбанка Игорь Коломойский. Отмечается, что это треть всей помощи от ЕС за шесть лет.

"Сильные, независимые и эффективные антикоррупционные институты и судебная реформа являются ключевыми для украинского общества", - заявил дипломат.

Сегодня он собирается встретиться с президентом Владимиром Зеленским, а также министром иностранных дел Дмитрием Кулебой.

18 сентября депутаты Европарламента Майкл Галер и Виола фон Крамон-Таубадель заявили, что голосование за кандидатов в конкурсную комиссию по избранию главы САП ставит под вопрос поддержку Украины со стороны МВФ и ЕС.

Станислав Стороженко

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