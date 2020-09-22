ЦПК рассказал главному дипломату ЕС о "проколомойских" и "пророссийских" силах в Раде
Активисты напомнили Боррелю о пяти миллиардах долларов, которые якобы вывел из Приватбанка Игорь Коломойский
Верховный представитель Европейского Союза по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель встретился с активистами Центра противодействия коррупции. Об этом сообщается в Facebook ЦПК.
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Знакова зустріч. Високий представник Євросоюзу із закордонних справ Жозеп Боррель вперше відвідав Україну. Свій візит...Опубликовано Центр Протидії Корупції Вторник, 22 сентября 2020 г.
Они заявили, что сообщили Боррелю о $5 млрд, которые якобы вывел из Приватбанка Игорь Коломойский. Отмечается, что это треть всей помощи от ЕС за шесть лет.
"Сильные, независимые и эффективные антикоррупционные институты и судебная реформа являются ключевыми для украинского общества", - заявил дипломат.
Сегодня он собирается встретиться с президентом Владимиром Зеленским, а также министром иностранных дел Дмитрием Кулебой.
- 18 сентября депутаты Европарламента Майкл Галер и Виола фон Крамон-Таубадель заявили, что голосование за кандидатов в конкурсную комиссию по избранию главы САП ставит под вопрос поддержку Украины со стороны МВФ и ЕС.
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