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В Австралии спустя десятилетия идентифицировали серийного насильника по образцам его ДНК

Цей матеріал також доступний українською
22.11.2022, 19:30
В Австралии спустя десятилетия идентифицировали серийного насильника по образцам его ДНК - Фото
Кит Симмс (Фото - соцсети)

Полиция Австралии завила, что благодаря анализу ДНК установила личность серийного насильника, который с 1985 по 2001 год напал на 31 женщину. Об этом сообщает Sydney Morning Herald.

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Неизвестный насильник, которого в прессе называли "насильником из Сентенниал Парк" и "насильником в спортивном костюме", на протяжении десятилетий нападал на женщин, проникая в их квартиры или подстерегая во время пробежки. 

Расследование серии нападений не давало результатов, пока в 2019 году судмедэксперты не применили новую технологию сравнительных анализов проб ДНК.

Образцы ДНК насильника были получены от 12 его жертв, и путем их сопоставления с образцами других людей удалось сначала установить группу родственников насильника по мужской линии, а в сентябре 2022 года прийти к заключению, что ДНК насильника точно соответствует ДНК Кита Симмса, жителя пригорода Сиднея. 

Сам Симмс скончался в феврале 2022 года в возрасте 66 лет в кругу семьи, члены которой, как утверждается, ничего не знали о его "темной стороне" и были потрясены, когда им сообщили об этом. 

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Сергій Бережний
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расследование Австралия насильник анализ ДНК
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