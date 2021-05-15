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В Англии ищут тело пропавшей в 1968 году девушки: она может быть жертвой серийного убийцы

15.05.2021, 09:50
В Англии ищут тело пропавшей в 1968 году девушки: она может быть жертвой серийного убийцы - Фото
Преступление (фото - Depositphotos) Фото: Depositphotos

Полиция британского города Глостер возобновила поиски тела 15-летней девушки Мэри Балстом, считающейся пропавшей без вести с 1968 года. Теперь предполагается, что она могла стать жертвой жившего в этом городе серийного убийцы Фреда Уэста. Об этом сообщает Русская служба Би-би-си

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Она исчезла 6 января 1968 года, последний раз ее видели на автобусной остановке около дома. Поиски формально продолжались 53 года.

В мае 2021 года на телеканале ITV вышел документальный фильм, в котором утверждалось, что Уэст причастен не к 13, а к большему числу убийств – до 30. Один из его детей Стивен Уэст заявил, что Балстом является жертвой его отца. Он считает, что тело девушки необходимо искать в одном из местных кафе, где она подрабатывала официанткой перед исчезновением. 

В полиции серьезно отнеслись к заявлению Стивена Уэста: вход в кафе закрыли белой палаткой, сейчас там идут поисковые работы, которые могут занять несколько недель. Помощник руководителя полиции графства Крейг Холден заявил, что место возможного преступления будет тщательно изучено, а полученную правоохранителями информацию он назвал потенциально крайне важной.

Лео Готли, который был адвокатом Фреда Уэста в 90-х, считает "крайне маловероятным", что тело девушки похоронено в помещении кафе. При этом он на "95% уверен, что Балстом стала жертвой именно Уэста", хотя он в этом так и не признался. 

  • 12 декабря 2020-го стало известно, что команда криптографов-любителей расшифровала записку маньяка Зодиака через полвека после того, как она была прислана в San Francisco Chronicle. 

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Владислав Сердюк
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