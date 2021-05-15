В Англии ищут тело пропавшей в 1968 году девушки: она может быть жертвой серийного убийцы

Она исчезла 6 января 1968 года, последний раз ее видели на автобусной остановке около дома. Поиски формально продолжались 53 года.

В мае 2021 года на телеканале ITV вышел документальный фильм, в котором утверждалось, что Уэст причастен не к 13, а к большему числу убийств – до 30. Один из его детей Стивен Уэст заявил, что Балстом является жертвой его отца. Он считает, что тело девушки необходимо искать в одном из местных кафе, где она подрабатывала официанткой перед исчезновением.

В полиции серьезно отнеслись к заявлению Стивена Уэста: вход в кафе закрыли белой палаткой, сейчас там идут поисковые работы, которые могут занять несколько недель. Помощник руководителя полиции графства Крейг Холден заявил, что место возможного преступления будет тщательно изучено, а полученную правоохранителями информацию он назвал потенциально крайне важной.