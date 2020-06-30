Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

В США один из самых известных серийных убийц признал вину в обмен на пожизненное

В США один из самых известных серийных убийц признал вину в обмен на пожизненное - Фото
Джозеф ДеАнджело (Фото - скриншот из видео - YouTube)
30.06.2020, 13:00

74-летнему Джозефу Джеймсу ДеАнджело, которого не могли поймать 40 лет, грозит пожизненное тюремное заключение

Американский 74-летний серийный убийца Джозеф Джеймс ДеАнджело признал себя виновным в 13 убийствах в рамках сделки со стороной обвинения. Об этом сообщает BBC.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

ДеАнджело также признался в многочисленных изнасилованиях, кражах со взломом и других преступлениях. Это должно избавить его от смертной казни. В августе состоится еще одно судебное заседание по его делу, на котором ДеАнджело, вероятно, приговорят к пожизненному тюремному заключению.

BBC сообщает, что вынесение приговора станет кульминацией расследования преступлений, которое началось в 1970-х годах и привлекло внимание всего мира. ДеАнджело не могли поймать 40 лет. Полицию путало то, что изнасилования и убийства совершались порой за сотни километров друг от друга.

Экс-полицейского, ветерана войны во Вьетнаме арестовали в апреле 2018 года. Русская служба Би-би-си сообщает, что прорыв в деле случился после того, как следователь занялся поиском на сайте по генеалогии GEDmatch, где люди сами оставляют о себе информацию. У GEDmatch есть база данных с 800 000 профилей ДНК. Оказалось, что один из членов семьи ДеАнджело использовал этот сервис. Они сравнили данные с сайта GEDmatch с ДНК, которые были найдены на местах преступлений.

Джозеф Джеймс ДеАнджело - бывший полицейский. Его уволили после того, как в 1979 году он попался на воровстве в магазине. Он женат, есть дочь, работал механиком по ремонту грузовиков.

Владислав Сердюк
Еще по теме
Напишите нам
США серийный убийца джозеф деанджело
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 