В США один из самых известных серийных убийц признал вину в обмен на пожизненное

Джозеф ДеАнджело (Фото - скриншот из видео - YouTube)

Американский 74-летний серийный убийца Джозеф Джеймс ДеАнджело признал себя виновным в 13 убийствах в рамках сделки со стороной обвинения. Об этом сообщает BBC.

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ДеАнджело также признался в многочисленных изнасилованиях, кражах со взломом и других преступлениях. Это должно избавить его от смертной казни. В августе состоится еще одно судебное заседание по его делу, на котором ДеАнджело, вероятно, приговорят к пожизненному тюремному заключению.

BBC сообщает, что вынесение приговора станет кульминацией расследования преступлений, которое началось в 1970-х годах и привлекло внимание всего мира. ДеАнджело не могли поймать 40 лет. Полицию путало то, что изнасилования и убийства совершались порой за сотни километров друг от друга.

Экс-полицейского, ветерана войны во Вьетнаме арестовали в апреле 2018 года. Русская служба Би-би-си сообщает, что прорыв в деле случился после того, как следователь занялся поиском на сайте по генеалогии GEDmatch, где люди сами оставляют о себе информацию. У GEDmatch есть база данных с 800 000 профилей ДНК. Оказалось, что один из членов семьи ДеАнджело использовал этот сервис. Они сравнили данные с сайта GEDmatch с ДНК, которые были найдены на местах преступлений.

Джозеф Джеймс ДеАнджело - бывший полицейский. Его уволили после того, как в 1979 году он попался на воровстве в магазине. Он женат, есть дочь, работал механиком по ремонту грузовиков.

В августе 2013-го умер серийный убийца Анатолий Оноприенко, в 1996-м осужденный к пожизненному заключению за убийство 52 человек.

В сентябре 2018-го в Индии поймали серийного убийцу дальнобойщиков: он орудовал восемь лет.

В ноябре 2018-го умер "пологовский маньяк" Сергей Ткач - один из самых жестоких серийных педофилов-убийц Украины, приговоренный к пожизненному заключению за 37 доказанных убийств.

В июне 2019-го в ФРГ медбрат-серийный убийца Нильс Хегель получил второе пожизненное: он убил 87 человек.

В октябре 2019 года в США назвали самого массового серийного убийцу в истории страны.