В США назвали самого массового серийного убийцу в истории страны

Американец Сэмюэль Литтл, который отбывает пожизненное тюремное заключение за десятки убийств, признан самым кровавым серийным убийцей в истории США. Об этом пишет пресс-служба Федерального бюро расследований.
По состоянию на 2019-й, Литтл сознался в 93 убийствах в период с 1970 по 2005 год.
Правоохранители подтвердили его причастность к 50 кейсам, еще "многие другие эпизоды ожидают подтверждения". В полиции считают, что остальные признания преступника можно считать такими, что "заслуживают доверия".
Места, где произошли убийства:
Жертв "серийник" выбирал в основном среди проституток и наркозависимых женщин.
Справка. Литтла арестовали только в 2012 году в штате Кентукки по делу о продаже наркотиков, после чего передали правоохранителям Калифорнии. Там у подозреваемого взяли пробы ДНК, анализ которых подтвердил его причастность к трем нераскрытым убийствам в 1987 и 1989 годах. Позднее были понемногу расследованы и многие другие убийства, которые, как оказалось, совершил Литтл. В 2014-м ему назначили три пожизненных срока без права на досрочное освобождение.
На видео выше – один из допросов Литта.