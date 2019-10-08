В США назвали самого массового серийного убийцу в истории страны

Американец Сэмюэль Литтл, который отбывает пожизненное тюремное заключение за десятки убийств, признан самым кровавым серийным убийцей в истории США. Об этом пишет пресс-служба Федерального бюро расследований.

По состоянию на 2019-й, Литтл сознался в 93 убийствах в период с 1970 по 2005 год.

Правоохранители подтвердили его причастность к 50 кейсам, еще "многие другие эпизоды ожидают подтверждения". В полиции считают, что остальные признания преступника можно считать такими, что "заслуживают доверия".

Места, где произошли убийства:

Жертв "серийник" выбирал в основном среди проституток и наркозависимых женщин.

Справка. Литтла арестовали только в 2012 году в штате Кентукки по делу о продаже наркотиков, после чего передали правоохранителям Калифорнии. Там у подозреваемого взяли пробы ДНК, анализ которых подтвердил его причастность к трем нераскрытым убийствам в 1987 и 1989 годах. Позднее были понемногу расследованы и многие другие убийства, которые, как оказалось, совершил Литтл. В 2014-м ему назначили три пожизненных срока без права на досрочное освобождение.

В августе 2013-го умер серийный убийца Анатолий Оноприенко, в 1996-м осужденный к пожизненному заключению за убийство 52 человек.

В сентябре 2018-го в Индии поймали серийного убийцу дальнобойщиков: он орудовал восемь лет.

В ноябре 2018-го умер "пологовский маньяк" Сергей Ткач - один из самых жестоких серийных педофилов-убийц Украины, приговоренный к пожизненному заключению за 37 доказанных убийств.

В июне 2019-го в ФРГ медбрат-серийный убийца Нильс Хегель получил второе пожизненное: он убил 87 человек.

На видео выше – один из допросов Литта.