В США назвали самого массового серийного убийцу в истории страны

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Это Сэмюэль Литтл. Сейчас ему 79 лет. Почти половину жизни он орудовал по всей территории Соединенных Штатов.

Американец Сэмюэль Литтл, который отбывает пожизненное тюремное заключение за десятки убийств, признан самым кровавым серийным убийцей в истории США. Об этом пишет пресс-служба Федерального бюро расследований.

По состоянию на 2019-й, Литтл сознался в 93 убийствах в период с 1970 по 2005 год.

Правоохранители подтвердили его причастность к 50 кейсам, еще "многие другие эпизоды ожидают подтверждения". В полиции считают, что остальные признания преступника можно считать такими, что "заслуживают доверия".

Места, где произошли убийства:

Жертв "серийник" выбирал в основном среди проституток и наркозависимых женщин.

Справка. Литтла арестовали только в 2012 году в штате Кентукки по делу о продаже наркотиков, после чего передали правоохранителям Калифорнии. Там у подозреваемого взяли пробы ДНК, анализ которых подтвердил его причастность к трем нераскрытым убийствам в 1987 и 1989 годах. Позднее были понемногу расследованы и многие другие убийства, которые, как оказалось, совершил Литтл. В 2014-м ему назначили три пожизненных срока без права на досрочное освобождение.

На видео выше – один из допросов Литта.

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Теги: серийный убийца, Сэмюэль Литтл
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