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Записка маньяка Зодиака расшифрована через полвека после убийств

12.12.2020, 14:44
Записка маньяка Зодиака расшифрована через полвека после убийств - Фото
Фото – zodiackiller

Команда криптографов-любителей расшифровала записку маньяка Зодиака через полвека после того, как она была прислана в San Francisco Chronicle, сообщает газета.

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Записку назвали "шифр 340" по числу символов в ней. Газета получила ее в 1969 году. Зодиака считают ответственным за убийства как минимум пяти человек в 1968-1969 годах, сам он в одном из писем в местные газеты заявлял о 37 жертвах. Его личность до сих пор не установлена.

Шифр взломала команда из трех человек: веб-дизайнера из Вирджинии Дэвида Оранчака, математика из Австралии Сэма Блэйка и специалиста по логистике из Бельгии Ярла Ван Эйке. По словам Оранчака, он занимался взломом записки Зодиака с 2006 года.

Считается, что в одном из посланий Зодиак зашифровал свое имя, но в "шифре 340" его не обнаружилось. В записке сказано:

"Надеюсь, вам очень нравится пытаться меня поймать. Это не я был в телешоу, где меня обсуждали. Я не боюсь газовой камеры, потому что она отправит меня в рай как можно скорей. Потому что теперь у меня достаточно рабов, чтобы работать на меня там, где у остальных нет ничего, когда они попадают в рай, поэтому они боятся смерти. Я не боюсь, потому что я знаю: моя новая жизнь будет легкой после райской смерти".

В ФБР уверены, что команде Оранчака удалось расшифровать послание. Пресс-секретарь офиса ФБР в Сан-Франциско Кэмерон Полан сообщила, что расследование преступлений Зодиака продолжается.

Это второй из шифров Зодиака, который удалось прочесть. Первым был более длинный "шифр 408", в нем Зодиак сообщал, что убивает, "потому что это так весело".

Нерасшифрованными остаются еще два послания, отправленные Зодиаком в местные газеты. В одном из незашифрованных сообщений Зодиак заявлял, что назвал свое имя в шифровках.

О серийном убийце было снято несколько фильмов, самый известный из них – "Зодиак" Дэвида Финчера.

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Денис Юдин
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