В Бангладеш задержали шестерых украинцев

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В Бангладеш задержали шестерых граждан Украины. Об этом заявил заместитель директора департамента консульской службы МИД Украины Василий Кирилич, предеает Громадське.

Посольство Украины в Индии обратилось в МИД Бангладеш с ходатайством, объяснить причины задержания.

Кирилич также сообщил, что на 10 июня запланирована встреча дипломатов в посольстве Бангладеш в Дели по вопросу получения информации по делу украинцев.

Сейчас консул готовит командировку в Бангладеш, чтобы посетить украинцев в заведении содержания, а также встретиться с компетентными органами страны.

Он добавил, что посольство Украины поддерживает контакт с адвокатом задержанных и их родными.

13 апреля около 10:00 в Лондоне неизвестный намеренно протаранил автомобиль посла Украины.