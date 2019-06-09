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09.06.2019, 18:01

В Бангладеш задержали шестерых украинцев

В Бангладеш задержали шестерых украинцев - Фото
Фото: Евгений Пилипенко / LIGA.net

На 10 июня запланирована встреча дипломатов в посольстве Бангладеш в Дели

В Бангладеш задержали шестерых граждан Украины. Об этом заявил заместитель директора департамента консульской службы МИД Украины Василий Кирилич, предеает Громадське.

Посольство Украины в Индии обратилось в МИД Бангладеш с ходатайством, объяснить причины задержания.

Кирилич также сообщил, что на 10 июня запланирована встреча дипломатов в посольстве Бангладеш в Дели по вопросу получения информации по делу украинцев.

Сейчас консул готовит командировку в Бангладеш, чтобы посетить украинцев в заведении содержания, а также встретиться с компетентными органами страны.

Он добавил, что посольство Украины поддерживает контакт с адвокатом задержанных и их родными.

13 апреля около 10:00 в Лондоне неизвестный намеренно протаранил автомобиль посла Украины.

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Теги: МИД, задержание, бангладеш
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