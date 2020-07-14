В Бердянске мужчина стрелял по детям, говорит - раздражали крики - полиция

В Бердянске мужчина устроил стрельбу из окна своей квартиры по детям, которые в то время находились во дворе. Он был пьян, говорят в полиции

В одном из районов Бердянске бывший участник Антитеррористической операции устроил стрельбу из окна своей квартиры по детям, которые играли во дворе. Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции.

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По данным следствия, 48-летнему мужчине не понравилось, что дети кричат на детской площадке и он решил их напугать, обстреляв из травматического пистолета.

Во время обыска в квартире мужчины обнаружили пистолет-пулемет МП 40, стартовый пистолет Берета, 230 патронов калибра 7,62, 630 патронов калибра 5,45, пять сигнальных ракет, четыре гранаты РГД5, четыре подствольные снаряда, противопехотную и сигнальную мину, две гранаты светошумового и дымового действия.

В полиции также сообщили, что мужчина - бывший участник АТО, "откуда он и привез оружие и боеприпасы".

Открыты уголовные производства ч. 1 ст. 263 (Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) и ч.4 ст.296 (хулиганство) УКУ. Мужчине грозит лишение свободы на срок от трех до семи лет.

Наталия Софиенко

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