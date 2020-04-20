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В Киеве мужчина стрелял по прохожим, а потом пробовал спрятать пистолет в вазоне

В Киеве мужчина стрелял по прохожим, а потом пробовал спрятать пистолет в вазоне - Фото
Иллюстративное фото: пресс-служба МВД
20.04.2020, 15:17

В Киеве мужчина стрелял из окна по прохожим

В Киеве полицейские при поддержке спецназа задержали мужчину, который, по их данным, стрелял в прохожих из окна в Соломенском районе. Об этом сообщает пресс-служба столичной полиции. 

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По данным полиции, мужчина стрелял с третьего этажа многоквартирного дома. Он отказался добровольно впускать в помещение полицейских, а потому правоохранители попали в квартиру при поддержке спецназа, где во время обыска был обнаружен "предмет, похожий на травматический пистолет".

"Чтобы скрыть свою причастность к инциденту, правонарушитель закопал оружие в вазон с растениями", - сообщили в полиции. Три стрелянные гильзы из-под резиновых пуль нашли около подъезда. Мужчине грозит до семи лет тюрьмы. 

  • 13 февраля в Харькове полицейский открыл стрельбу во время погони и ранил человека. Правоохранителя задержали. 
  • 14 февраля в Киеве посетитель спортзала открыл стрельбу, поскольку ему мешали тренироваться. 

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Владислав Сердюк
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