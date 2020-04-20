В Киеве мужчина стрелял по прохожим, а потом пробовал спрятать пистолет в вазоне

Иллюстративное фото: пресс-служба МВД

В Киеве полицейские при поддержке спецназа задержали мужчину, который, по их данным, стрелял в прохожих из окна в Соломенском районе. Об этом сообщает пресс-служба столичной полиции.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

По данным полиции, мужчина стрелял с третьего этажа многоквартирного дома. Он отказался добровольно впускать в помещение полицейских, а потому правоохранители попали в квартиру при поддержке спецназа, где во время обыска был обнаружен "предмет, похожий на травматический пистолет".

"Чтобы скрыть свою причастность к инциденту, правонарушитель закопал оружие в вазон с растениями", - сообщили в полиции. Три стрелянные гильзы из-под резиновых пуль нашли около подъезда. Мужчине грозит до семи лет тюрьмы.

13 февраля в Харькове полицейский открыл стрельбу во время погони и ранил человека. Правоохранителя задержали.

открыл стрельбу 14 февраля в Киеве посетитель спортзала открыл стрельбу, поскольку ему мешали тренироваться.

Смотрите также: Полиция: В Киеве боевик ДНР стрелял в полицейских - видео