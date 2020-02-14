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Мешали тренировке. В Киеве посетитель спортзала открыл стрельбу

Мешали тренировке. В Киеве посетитель спортзала открыл стрельбу - Фото
Иллюстративное фото: depositphotos.com
14.02.2020, 13:16

Инцидент произошел в Соломенском районе столицы

В Киеве произошла стрельба в спортивном зале по улице Металлистов. Об этом сообщает пресс-служба столичной полиции.

По данным следствия, между двумя мужчинами возник конфликт из-за того, что один якобы мешал тренировке другого. В ходе спора один из посетителей достал пистолет и несколько раз выстрелил в оппонента, а затем сбежал с места происшествия. 

Врачи на месте предоставили раненому необходимую медицинскую помощь. Сейчас полиция устанавливает все обстоятельства инцидента и проводит розыск правонарушителя. 

  • В Киеве полицейские 12 февраля стреляли по колесам, чтобы остановить вооруженного водителя-беглеца. 
  • 13 февраля в Харькове полицейский открыл стрельбу во время погони и ранил человека. Правоохранителя задержали. 

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