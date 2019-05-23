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23.05.2019, 13:47

В больнице Днепра умер раненый на фронте военнослужащий ВСУ

В больнице Днепра умер раненый на фронте военнослужащий ВСУ - Фото
Фото: сайт города

Украинский военный получил пулевое ранение вблизи Крымского 18 мая

Вчера, 22 мая, в Днепропетровской областной клинической больнице имени Мечникова скончался от полученных ранений военнослужащий ВСУ Роман, фамилия которого не называется. Об этом на своей странице в Facebook сообщил заместитель главврача Александр Толубаев.

"Его судьба - стать героем. Роману было 48, получил пулевое ранение вблизи Крымского Луганской области. Доставлен в больницу Мечникова 18 мая. Тяжелое черепно-мозговое ранение. Длительная нейрохирургическая операция, сложная борьба за жизнь в реанимации", - рассказал медик.

Сердце защитника Украины перестало биться в 23:15.

За минувшие сутки, 22 мая, гибридная армия РФ в Донбассе устроила пять огневых провокаций, из них два раза - из запрещенного Минском вооружения. У ВСУ один раненый. В отместку военные ликвидировали одного и ранили второго боевика, уничтожено БМП и грузовик оккупантов.

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Теги: больница имени Мечникова, ВСУ, Донбасс, потери, гибель
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