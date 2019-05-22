В Борисполе мужчина украл грузовик: хотел компенсировать зарплату

Фото: пресс-служба полиции

В Борисполе мужчина украл с территории комбината грузовой автомобиль КРАЗ, чтобы, по его же словам, компенсировать невыплаченную заработную плату. Об этом сообщает пресс-служба полиции Киевской области.

Инцидент произошел вчера, 21 мая, вечером. Мужчина на грузовом автомобиле повредил въездные ворота и скрылся в неизвестном направлении. Раньше он работал на этом предприятии водителем.

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Полиция задержала 46-летнего местного жителя.

Мужчина признался в угоне автомобиля и сказал, что хотел компенсировать деньги, которые ему не заплатили после увольнения.

Открыто уголовное производство по ст. 289 Уголовного кодекса – незаконное завладение автотранспортом.

21 мая в Киеве подожгли пять автомобилей. Полиция города открыла уголовное производство.