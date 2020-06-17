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В Чехии украинец почти неделю голодал: завод не выплатил деньги мигрантам

В Чехии украинец почти неделю голодал: завод не выплатил деньги мигрантам - Фото
Фото: unsplash.com
17.06.2020, 12:32

Украинец Ярослав Чепа уже завершил голодовку, поскольку первая часть денег поступила на счет трудовых мигрантов

В Чехии украинец Ярослав Чепа шесть дней голодал около завода Bobcat. Чепа заявлял, что завод якобы не выплатил заработанные деньги украинским мигрантам. Об этом сообщает Радио Свобода.

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"Этой акцией протеста я хочу привлечь внимание к тому, что это очень большая проблема – не только здесь, в Чехии, но и в целом в Европе, где работают наши граждане и их обманывают. Они едут за будущим, заработать для своей семьи, а в конце - они не получают денег за свою работу", – заявил он.

Чепа рассказал, что он основал общественную организацию. Несколько месяцев назад к нему обратились украинцы, которые заявили, что они не получили часть зарплаты. Организация несколько раз обращалась к предприятию и фирме по трудоустройству, однако удовлетворительного ответа они так и не получили, поэтому Чепа решил объявить голодовку.  

Позже к нему начали обращаться и другие украинские трудовые мигранты в Чехии. По словам Чепы, долг перед украинцами достигает около 400 000 чешских крон (450 000 грн). Вчера Чепа сообщил в Facebook, что первая часть денег уже поступила на счета, поэтому он завершает голодовку. Этому поспособствовали публикации в СМИ.

Владислав Сердюк
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