В Черкасской области сошли с рельсов вагоны: задерживается ряд поездов – список

В Черкасской области возле города Каменка сошли с рельсов вагоны грузового поезда, из-за этого задерживается ряд пассажирских поездов: сообщила компания Укрзалізниця в Telegram.

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Из-за аварии, произошедшей на перегоне Райгород – Каменка, пришлось изменить маршруты трех поездов:

№731 Днепр — Киев;

№41 Днепр — Львов;

№790/792 Киев — Кременчуг, Кропивницкий.

Они будут временно курсировать через станцию Помошная. Соответственно время прибытия указанных рейсов к конечной станции сдвинется ориентировочно на 5 часов вперед.

Изменения коснутся и пригородных поездов:

№6505 Знаменка – Шевченко ограничили до станции Каменка;

№6508 Цветково — Знаменка разделят на два рейса: Цветково — Шевченко и Косари — Знаменка (он отправится в 18:12);

№ 6507 Знаменка – Цветково также разделят на две части Знаменка – Косари в 17:12, Шевченко – Цветково в 20:30;

№6510 Цветково — Знаменка ограничили станцией Шевченко.

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Андрей Водяный

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