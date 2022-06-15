В Ирпене создали жилье в вагонах. Что думают его жители: фото

В Ирпене АО "Укрзалізниця" и городской совет открыли "Железный городок". Сегодня в вагоны поезда поселили первые пять-шесть семей из Ирпеня, потерявших жилье из-за вторжения РФ, заявил пресс-секретарь УЗ Александр Шевченко, сообщает корреспондент LIGA.net.

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Сегодня первые жители городка получили ключи от временного жилья. Мы спросили у них о впечатлениях от условий.

Владимиру 73 года. 11 марта он уехал из Ирпеня к родным в Винницу. Его жилье – сгорело за день до выезда. В начале июня он вернулся в Ирпень и сначала несколько дней провел в сгоревшем доме.

"Для меня это (жилье в поезде. - ред.) – рай по сравнению с тем, что в доме. Там психологически тяжело жить, без родных. Начинает давление скакать, стресс, а здесь – гораздо лучше. Здесь психологически легче, есть люди, все учреждения рядом", – говорит Владимир.

Положительно о жилье отзывается и Наталья. Ей 60 лет она собирается жить в вагоне вместе с мужем. После начала полномасштабной войны она 12 дней провела в подвале, позже смогла уехать во Львов, а оттуда – в Эстонию.

По ее словам, жить в поезде ей спокойнее, чем в других приютах города. К тому же здесь ей комфортнее и безопаснее.

"В Таллинне я с дочерью и внуками жила на корабле. Вагон для меня тоже как корабль, поэтому я привыкла. Да и здесь чище", — говорит Наталья. Это жилье – временное. Местные власти обещали предоставить квартиру в одном из домов, которые еще должны построить.

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Что такое Железный городок

Железный городок – комплекс для временного проживания жителей Ирпеня, лишившихся жилья в результате российского вторжения. Здесь для ирпенцев организовали проживание в пяти купейных вагонах. Еще в двух вагонах расположена душевая комната и столовая.

На одну семью планируют выделять по два купе, заявил руководитель пассажирского направления УЗ Александр Перцовский. Всего комплекс рассчитан на 25 семей, добавил он. Люди будут здесь жить временно, пока для них не будет построено жилье европейского уровня, говорит Перцовский.

Что есть в комплексе

На территории города установлены беседки, мангалы, гамаки и травяное покрытие. Перед комплексом расположена автопарковка и бесплатные велосипеды для жителей. Трехразовым питанием и снеками жителей будет обеспечивать организация World Central Kitchen.

В каждом вагоне есть водоснабжение, вакуумные туалеты, канализация, микроволновка и холодильник, говорит Перцовский. Постель будут менять еженедельно, добавил он.

На выходных сюда приезжают известные исполнители и повара, добавил Перцовский. Для этого здесь установили сцену.

Сам комплекс круглосуточно охраняется, вход для жителей будет по специальным картам.