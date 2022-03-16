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В Чернигове оккупанты расстреляли очередь за хлебом, есть погибшие – СМИ

Цей матеріал також доступний українською
16.03.2022, 14:07

В Чернигове в одном из микрорайонов российские оккупанты обстреляли людей, стоявших в очереди за хлебом. Об этом сообщила корреспондентка Суспильного.

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Это произошло около 10 часов утра. Сообщается о не менее 10 погибших.

  • Ранее украинская противовоздушная оборона сбила российский самолет, который бомбил Чернигов.
Лев Шевченко
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война чернигов
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