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ПВО сбила российский самолет, который бомбил Чернигов

Цей матеріал також доступний українською
16.03.2022, 12:08

Украинская противовоздушная оборона сбила российский самолет, который бомбил Чернигов. Об это сообщает оперативное командование "Север".

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"Ночью специалисты ПВО попали во вражеский самолет типа Су, который забрасывал ракетами Чернигов. "Птичка" упала", – говорится в сообщении.

Отмечается, что украинские силы также успешно отбили атаку российских войск, которые под прикрытием бронетехники пытались зайти в район Новоселовки.

Потери врага уточняются, ситуация в зоне командования "Север" – контролируема.

Марк Сировой
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