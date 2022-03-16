ПВО сбила российский самолет, который бомбил Чернигов
16.03.2022, 12:08
Украинская противовоздушная оборона сбила российский самолет, который бомбил Чернигов. Об это сообщает оперативное командование "Север".
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"Ночью специалисты ПВО попали во вражеский самолет типа Су, который забрасывал ракетами Чернигов. "Птичка" упала", – говорится в сообщении.
Отмечается, что украинские силы также успешно отбили атаку российских войск, которые под прикрытием бронетехники пытались зайти в район Новоселовки.
Потери врага уточняются, ситуация в зоне командования "Север" – контролируема.
- Сегодня украинские бойцы отправили на дно Черного моря два российских истребителя.
- Также ВСУ накрыли огнем временно оккупированный аэродром у Херсона. Сгорели российские вертолеты.
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