ВСУ потопили два российских истребителя в Черном море
16.03.2022, 11:21
Российские истребители (фото - Командование Воздушных сил ВСУ, Facebook)
Сегодня зенитные войска Украины уничтожили два российских истребителя Су-30см, сообщают Воздушные силы Украины.
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Пара истребителей оккупантов пыталась атаковать один из поселков в Одесской области. Зенитным ракетным подразделением Воздушного командования "Юг" оба самолета были ликвидированы.
Как отметил Глава Одесской ОВА Максим Марченко в Telegram, один самолет был сбит еще на подлете, другой успел развернуться в направлении Крыма, но до базы не долетел.
Оба упали в Черное море. Пилоты катапультировались и также упали в Черное море.
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