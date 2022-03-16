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ВСУ потопили два российских истребителя в Черном море

Цей матеріал також доступний українською
16.03.2022, 11:21
ВСУ потопили два российских истребителя в Черном море - Фото
Российские истребители (фото - Командование Воздушных сил ВСУ, Facebook)

Сегодня зенитные войска Украины уничтожили два российских истребителя Су-30см, сообщают Воздушные силы Украины.

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Пара истребителей оккупантов пыталась атаковать один из поселков в Одесской области. Зенитным ракетным подразделением Воздушного командования "Юг" оба самолета были ликвидированы.

Как отметил Глава Одесской ОВА Максим Марченко в Telegram, один самолет был сбит еще на подлете, другой успел развернуться в направлении Крыма, но до базы не долетел.

Оба упали в Черное море. Пилоты катапультировались и также упали в Черное море.

Валерия Давыдова
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ВСУ война Одесса истребители
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