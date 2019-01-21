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21.01.2019, 15:54

В Чернигове от свиного гриппа умер 46-летний мужчина

В Чернигове от свиного гриппа умер 46-летний мужчина - Фото
Фото: iStock/Global Images Ukraine

Это уже пятый смертельный случай от свиного гриппа в Чернигове

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В Чернигове от вируса гриппа А (H1N1) - свиного гриппа - умер 46-летний мужчина. Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на управление здравоохранения Черниговского горсовета.

По информации источника, причиной смерти стала вирусная пневмония, которую и вызвал свиной грипп: мужчина несколько дней находился в тяжелом состоянии в реанимации, но врачи не смогли его спасти.

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Отмечается также, что это уже пятый летальный случай в нынешнем эпидсезоне от свиного гриппа в Чернигове. В области же зафиксировано целых девять смертей от гриппа А (H1N1).

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Теги: происшествие, свиной грипп, медицина, грипп
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