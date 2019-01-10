Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
HR
AgriTech
UAExport
Fintech
Оцифруй Бизнес
Свой бизнес
Практикум
Новые рынки
Онлайн бизнес
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Взять кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
ЛІГА.Спецпроекты
ЛІГА.Досье
ЛІГА.Блоги
ЛІГА.Форумы
Пресс-центр
Подписка на эксклюзив
Боты:
10.01.2019, 16:27

В 2019 от гриппа умерли пять человек: уберегает только вакцинация

В 2019 от гриппа умерли пять человек: уберегает только вакцинация - Фото
Фото: iStock/Global Images Ukraine

От вируса гриппа и дальнейших осложнений уберечь может только вакцинация, а в случае заболевания надо сразу идти к врачу

Реклама
Реклама

С начала 2019 года от осложнений, вызванных вирусом гриппа типа А, умерли пятеро человек. Об этом сообщает Центр здоровья Министерства здравоохранения. 

Всего с октября 2018 года - начала эпидсезона - умерли 13 человек. Эпидемические пороги сейчас превышены в двух областях - Киевской и Житомирской. 

Реклама

Медики подчеркивают, что только вакцинация может уберечь от болезни, связанных с этим осложнений и смерти. При первых же симптомах надо обращаться к врачу. 

7 января в Ровенской области от гриппа умерла 16-летняя девушка, она не была вакцинирована и обратилась за медицинской помощью 2 января. 

Отправить:
Распечатать:
Теги: вакцинация, заболевание, грипп, осложнения, умерли
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
Новости бизнеса
Все новости
Реклама
Реклама
Популярное
Реклама
Реклама
Реклама
Последние новости
Все новости
Реклама
Реклама
Инфографика
5 лет спустя. Кто наказан за расстрел Майдана: инфографика
5 лет спустя. Кто наказан за расстрел Майдана: инфографика
 