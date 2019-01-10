В 2019 от гриппа умерли пять человек: уберегает только вакцинация

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С начала 2019 года от осложнений, вызванных вирусом гриппа типа А, умерли пятеро человек. Об этом сообщает Центр здоровья Министерства здравоохранения.

Всего с октября 2018 года - начала эпидсезона - умерли 13 человек. Эпидемические пороги сейчас превышены в двух областях - Киевской и Житомирской.

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Медики подчеркивают, что только вакцинация может уберечь от болезни, связанных с этим осложнений и смерти. При первых же симптомах надо обращаться к врачу.

7 января в Ровенской области от гриппа умерла 16-летняя девушка, она не была вакцинирована и обратилась за медицинской помощью 2 января.