UA
UA
Новости
Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Про новости компаний
Финансы
Экономика
Банки
Страхование
Личные деньги
Пенсия
Фондовый рынок
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персоны
Компании
Партии
Праздники
Организации
Money
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

В Черниговской области мужчина соврал полиции об убийстве, чтобы те почистили ему дорогу

14.02.2021, 21:15
В Черниговской области мужчина соврал полиции об убийстве, чтобы те почистили ему дорогу - Фото
Иллюстративное фото (Источник: Facebook Виталий Малеванный)

Житель села Грибова Рудня 13 февраля позвонил в полицию и сообщил, что убил своего отчима. Однако оказалось, что мужчина не совершал убийство – ложный звонок был сделан для того, чтобы правоохранители почистили ему дорогу. Об этом заявила пресс-секретарь Нацполиции Черниговской области Юлия Ковтун, передает Суспільне

Присоединяйтесь к Instagram LIGA.net – здесь только то, о чем вы не можете не знать

"Заявитель сказал, что ударил отчима ножом в область грудной клетки и теперь последний не дышит. Больше информации о состоянии родственника мужчина не предоставил, однако просил отправить наряд полиции и специальную технику. Объяснил это тем, что к его дому на легковом транспорте не проехать", – говорит Ковтун.

Когда правоохранители прибыли в указанное место, мужчина признался, что не совершал преступление – ему не понравилось, что у его дома не почищен снег, поэтому он и придумал историю об убийстве.

Сообщается, что на мужчину составили административный протокол за заведомо ложный вызов специальных служб. Статья предусматривает штраф от 51 до 119 грн.

Читайте также: Тигры и верблюды в снегу. Зоопарк Киева показал реакцию животных на непогоду – фото

Станислав Стороженко
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
снег Нацполиция убийство черниговская область непогода
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Інженер VoIP
Киев Група Компаній "ЛІГА"
PR-менеджер
Киев Ліга Пенсія
Продакт менеджер
Киев ЛІГА:ЗАКОН
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 