В Черниговской области мужчина соврал полиции об убийстве, чтобы те почистили ему дорогу

Житель села Грибова Рудня 13 февраля позвонил в полицию и сообщил, что убил своего отчима. Однако оказалось, что мужчина не совершал убийство – ложный звонок был сделан для того, чтобы правоохранители почистили ему дорогу. Об этом заявила пресс-секретарь Нацполиции Черниговской области Юлия Ковтун, передает Суспільне.

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"Заявитель сказал, что ударил отчима ножом в область грудной клетки и теперь последний не дышит. Больше информации о состоянии родственника мужчина не предоставил, однако просил отправить наряд полиции и специальную технику. Объяснил это тем, что к его дому на легковом транспорте не проехать", – говорит Ковтун.

Когда правоохранители прибыли в указанное место, мужчина признался, что не совершал преступление – ему не понравилось, что у его дома не почищен снег, поэтому он и придумал историю об убийстве.

Сообщается, что на мужчину составили административный протокол за заведомо ложный вызов специальных служб. Статья предусматривает штраф от 51 до 119 грн.

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Станислав Стороженко

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