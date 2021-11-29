В Черниговской области на охоте убили полицейского

В Черниговской области во время охоты сотрудник ГСЧС застрелил полицейского. ГБР начало расследование. Об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора.

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По данным следствия, в воскресенье, 28 ноября, возле села Майское Городнянской территориальной громады Черниговского района во время охоты начальник одного из районных управлений ГСЧС, не убедившись в безопасности выстрелов, из охотничьего ружья ранил в голову сотрудника патрульной полиции, с которым они вместе были на охоте.

От полученного ранения потерпевший скончался в реанимации.

Расследование начато по по факту убийства, совершенного по неосторожности (ч. 1 ст. 119 УК).

В полиции Черниговской области уточнили, что 37-летний полицейский находился вне службы в гражданской одежде. На охоту он уехал с тремя товарищами.

По предварительной информации полиции, один из охотников стрелял в сторону животного и случайно попал в полицейского.

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Вадим Ребрина

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