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В Киеве нашли застреленным бывшего судью Соломенского суда Сергея Зинченко

Цей матеріал також доступний українською
23.11.2021, 20:17
В Киеве нашли застреленным бывшего судью Соломенского суда Сергея Зинченко - Фото
Соломенский районный суд г. Киева (Фото - официальный сайт суда)

В Киеве нашли мертвым бывшего судью Соломенского районного суда Сергея Зинченко. Причиной смерти стало огнестрельное ранение, сообщила LIGA.net пресс-секретарь Шевченковского управления национальной полиции Анна Зубрева.

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По ее словам, бывшего судью обнаружили мертвым еще 18 ноября. Он долго не выходил на связь с друзьями, которые забеспокоились и сообщили в полицию. Полицейские нашли Зинченко в его квартире, двери которой не были заперты, и констатировали смерть от огнестрельного ранения. 

В связи со смертью Сергея Зинченко открыто производство по части 1 статьи 115 Уголовного кодекса Украины ("Умышленное убийство"), сообщила Зубрева.  

Сергей Зинченко исполнял обязанности судьи с 2009 года. Решением от 1 августа 2017 года Высший совет правосудия отказался продлевать его судейские полномочия. 

26 января 2017 года сообщалось, что задержан НАБУ при получении взятки в размере 22 тысячи долларов судья Соломенского суда, которому на  следующий день вручили подозрение в совершении преступления по нескольким статьям УКУ (в том числе присвоение чужого имущества путем обмана в особо крупном размере, совершенное по предварительному сговору группой лиц). 1 февраля того же года НАБУ опубликовало видео его задержания. По информации Совета общественного контроля НАБУ, этим судьей был Сергей Зинченко. 

  • 11 сентября 2021 года в селе Погребы под Киевом нашли мертвым судью Печерского районного суда Киева Виталия Писанца.
  • 23 октября в Чернигове двум патрульным полицейским сообщили о подозрении: не пресекли конфликт, который закончился убийством полицейского не при исполнении.

Сергей Бережной
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Национальная полиция Украины набу смерть судья Соломенский суд Сергей Зинченко
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