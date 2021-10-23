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Убийство полицейского в Чернигове. О подозрении сообщили двум патрульным

Цей матеріал також доступний українською
23.10.2021, 21:21
Убийство полицейского в Чернигове. О подозрении сообщили двум патрульным - Фото
Иллюстративное фото: George Lazurenko/flickr Нацполиции

В Чернигове двум патрульным полицейским сообщили о подозрении в заведомом оставлении без помощи. Они не пресекли конфликт, который закончился убийством полицейского не при исполнении, сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора.

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Речь идет о конфликте, который случился 2 октября в Чернигове между двумя сотрудниками полиции, находящимися в отпуске, и четырьмя молодыми людьми. Инцидент закончился смертью одного из полицейских и госпитализацией второго. При этом известно, что на место конфликта приезжала патрульная полиция.

По данным следствия, патрульные во время патрулирования улицы Независимости обнаружили группу людей, у которых был конфликт с двумя мужчинами.

"Однако правоохранители не прекратили выявленное правонарушение, а покинули место происшествия, оставив без помощи двух полицейских, которые, учитывая количество нападающих, находились в угрожающем для жизни состоянии. После этого избиение потерпевших продолжилось, в результате чего один из них скончался на месте, а другой попал в больницу.

  • 2 октября, около полуночи, в Чернигове группа молодых людей нанесла телесные повреждения двум полицейским. Один из них скончался, второй госпитализирован. Подозрение выдвинули пятерым. 
  • Отец одного из задержанных рассказал свою версию событий. Как оказалось, и это подтвердили в полиции, на место конфликта, еще до убийства, по вызову приезжали патрульные. Почему они не предотвратили продолжение инцидента, неизвестно. 
  • 4 октября суд в Чернигове отправил на время расследования под стражу пятерых подозреваемых — четверых из них, самых младших, подозревают в умышленном убийстве, еще одного — в грабеже. 



Вадим Ребрина
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