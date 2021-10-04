Убийство полицейского в Чернигове. Суд отправил в СИЗО четверых подозреваемых: фото

Суд в Чернигове отправил на время расследования под стражу пятерых подозреваемых по делу об убийстве полицейского не при исполнении — четверых из них, самых младших, подозревают в умышленном убийстве, еще одного — в грабеже. Об этом сообщает пресс-служба полиции Черниговской области.

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Четверо задержанных (одному 16 лет, двум — по 17, еще одному — 18) получили подозрение по п.12 ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство, совершенное по предварительному сговору группой лиц) УК. Санкция по этой статье – лишение свободы на срок от 10 до 15 лет или пожизненное лишение свободы.

По данным следствия, они избили одного из полицейских, нанеся ему более 20 ударов в голову, в результате чего он скончался на месте происшествия. Второго полицейского они также, по словам правоохранителей, избили и в бессознательном состоянии ограбили. Мужчину госпитализировали с телесными повреждениями.

Еще один задержанный — 32-летний житель города – подозревается по ч. 2 ст. 186 (грабеж, соединенный с насилием, или по предварительному сговору группой лиц). Он, по данным следствия, забрал сумку одного из пострадавших. Возможная санкция – лишение свободы на срок от четырех до шести лет.

В полиции уточнили, что драка произошла "в ходе внезапного конфликта". На момент инцидента оба полицейских находились в отпуске и были в гражданской одежде.

2 октября, около полуночи, в Чернигове группа молодых людей нанесла телесные повреждения полицейским. Один из них скончался, второй госпитализирован. По подозрению в причастности к произошедшему полиция задержала шесть человек.

Отец одного из задержанных рассказал свою версию событий. Как оказалось, и это подтвердили в полиции, на место конфликта, еще до убийства, по вызову приезжали патрульные. Почему они не предотвратили продолжение инцидента, неизвестно.

Вадим Ребрина

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