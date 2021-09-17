Смерть судьи Писанца. ГБР не исключает версию об умышленном убийстве

Следствие не исключает версию об умышленном убийстве судьи Печерского районного суда Киева Виталия Писанца, которого нашли мертвым 11 сентября в селе Погребы под Киевом. Об этом заявил и. о. директора Государственного бюро расследований Алексей Сухачев в интервью Интерфакс-Украина.

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Следствие проверяет все возможные версии смерти судьи, отметил он. Проведена судмедэкспертиза, назначены несколько дополнительных экспертиз.

"Об исключении версии умышленного убийства я бы сейчас не спешил утверждать", – отметил Сухачев отвечая на соответствующий вопрос журналиста.

Если будут получены "весомые доказательства" подтверждения той или иной версии, сказал чиновник, будет обсуждаться вопрос об изменении квалификации дела.

11 сентября 2021 года судью Печерского суда Киева Виталия Писанца нашли мертвым в селе Погребы Броварского района Киевской области.

Он был одним из судей по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета, в частности вел заседания о мерах пресечения подозреваемым по делу Юлии Кузьменко, Андрею Антоненко и Яне Дугарь.

Также Писанец работал судьей Свердловского суда Луганской области с 1998 по 2015 год. С 2015-го стал работать в Печерском суде. Писанец снимал в 2019 году арест с имущества экс-главы МВД Виталия Захарченко.

Кумбер Елизавета

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