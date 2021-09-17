Смерть судьи Писанца. ГБР не исключает версию об умышленном убийстве
Следствие не исключает версию об умышленном убийстве судьи Печерского районного суда Киева Виталия Писанца, которого нашли мертвым 11 сентября в селе Погребы под Киевом. Об этом заявил и. о. директора Государственного бюро расследований Алексей Сухачев в интервью Интерфакс-Украина.
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Следствие проверяет все возможные версии смерти судьи, отметил он. Проведена судмедэкспертиза, назначены несколько дополнительных экспертиз.
"Об исключении версии умышленного убийства я бы сейчас не спешил утверждать", – отметил Сухачев отвечая на соответствующий вопрос журналиста.
Если будут получены "весомые доказательства" подтверждения той или иной версии, сказал чиновник, будет обсуждаться вопрос об изменении квалификации дела.
- 11 сентября 2021 года судью Печерского суда Киева Виталия Писанца нашли мертвым в селе Погребы Броварского района Киевской области.
- Он был одним из судей по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета, в частности вел заседания о мерах пресечения подозреваемым по делу Юлии Кузьменко, Андрею Антоненко и Яне Дугарь.
- Также Писанец работал судьей Свердловского суда Луганской области с 1998 по 2015 год. С 2015-го стал работать в Печерском суде. Писанец снимал в 2019 году арест с имущества экс-главы МВД Виталия Захарченко.
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