Под Киевом нашли мертвым судью Печерского суда. Он вел дело Шеремета
В селе Погребы Броварского района нашли мертвым судью из Киева, сообщила пресс-служба полиции Киевской области. В релизе не сообщают имени умершего судьи, однако собеседник LIGA.net в правоохранительных органах сообщил – речь идет о судье Печерского суда Киева Виталии Писанце.
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В полиции отметили, что тело судьи было найдено 11 сентября. На месте событий работали следователи Госбюро расследований, которые и будут вести дело.
Спикер ГБР Оксана Чиканова сообщила LIGA.net, что Бюро открыло дело об убийстве (ст. 115). "Сейчас проводятся неотложные следственные действия, в том числе экспертизы. Больше информации сможем сообщить позже", – добавила она.
Писанец был одним из судей по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета, неоднократно продлевал меры пресечения подозреваемым по делу Юлии Кузьменко, Андрею Антоненко и Яне Дугарь.
Согласно информации руха ЧЕСНО, Писанец работал судьей Свердловского суда Луганской области с 1998 по 2015 год. С 2015-го стал работать в Печерском суде.
LIGA.net также обращалась за комментариями в суд и полицию, но там на звонки не ответили.
- 20 июля 2016-го в Киеве взорвали авто с Шереметом. В декабре 2019-го МВД объявило подозреваемых: это музыкант и сержант ССО Антоненко, военная медсестра Дугарь, а также врач и волонтер Кузьменко. На объявлении подозреваемых присутствовали в частности президент Зеленский, на тот момент глава МВД Аваков и генпрокурор Рябошапка.
- В мае 2020-го Дугарь отпустили с домашнего ареста под залог, а летом сняли электронный браслет. 11 августа Кузьменко выпустили из СИЗО, заменив меру пресечения на домашний арест, 4 августа 2021-го меру пресечения сменили на ночной домашний арест. 30 апреля 2021-го суд отпустил Антоненко из СИЗО под круглосуточный домашний арест.
- Зеленский неоднократно заявлял, что Аваков уйдет в отставку, если окажется, что подозреваемых по делу Шеремета судили незаконно. Аваков ушел в отставку в июле 2021-го. Власть причин отставки не назвала.
- Новый глава МВД Денис Монастырский заявил, что по делу Шеремета нужно будет смотреть на приговор суда – и потом уже делать выводы.
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