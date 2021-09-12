Под Киевом нашли мертвым судью Печерского суда. Он вел дело Шеремета

В селе Погребы Броварского района нашли мертвым судью из Киева, сообщила пресс-служба полиции Киевской области. В релизе не сообщают имени умершего судьи, однако собеседник LIGA.net в правоохранительных органах сообщил – речь идет о судье Печерского суда Киева Виталии Писанце.

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В полиции отметили, что тело судьи было найдено 11 сентября. На месте событий работали следователи Госбюро расследований, которые и будут вести дело.

Спикер ГБР Оксана Чиканова сообщила LIGA.net, что Бюро открыло дело об убийстве (ст. 115). "Сейчас проводятся неотложные следственные действия, в том числе экспертизы. Больше информации сможем сообщить позже", – добавила она.

Писанец был одним из судей по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета, неоднократно продлевал меры пресечения подозреваемым по делу Юлии Кузьменко, Андрею Антоненко и Яне Дугарь.

Согласно информации руха ЧЕСНО, Писанец работал судьей Свердловского суда Луганской области с 1998 по 2015 год. С 2015-го стал работать в Печерском суде.

LIGA.net также обращалась за комментариями в суд и полицию, но там на звонки не ответили.

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Марк Сировой

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