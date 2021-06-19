Дело Шеремета. Ермак и его замы встретились на Банковой с Яной Дугарь

В Офисе президента состоялась встреча с Яной Дугарь, одной их троих обвиняемых в убийстве журналиста Павла Шеремета. Во встрече принял участие глава ОП Андрей Ермак. Об этом в комментарии LIGA.net рассказал советник Ермака Михаил Подоляк.

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"Если убрать конспирологию и сенсации. Сегодня в Офисе президента состоялась встреча с участием Яны Дугарь на площадке Консультативного совета по вопросам обеспечения гарантий прав и основных свобод лиц, принимавших участие в защите Украины", – сказал Подоляк.

Этот совет был создан президентом Владимиром Зеленским по предложению Ермака в марте этого года для отстаивания прав людей, которые защищали Украину. Возглавляет его Алена Вербицкая.

Во встрече с Дугарь вместе с ее адвокатами участвовали Алена Вербицкая, замглавы ОП Андрей Смирнов, замглавы ОП Константин Машовец и советник главы ОП Андрей Ляхович. Также к встрече присоединился Ермак.

"В этой ситуации, как и во многих подобных ситуациях, государственную власть волнует только одно – это вопрос справедливости", – сказал Подоляк.

По его словам, состояние судебной системы в Украине требует особого внимания к процессам, в которых фигурируют ветераны войны.

"Например, не всегда в делах, затрагивающих их интересы, они имеют надлежащее представительство в судах. Поэтому логично, что государство может анализировать соответствующие дела для того, чтобы определить: соблюден ли принцип справедливости. В том числе и об этом на сегодняшней встрече говорил Андрей Ермак", – сказал советник главы ОП.

По его словам, консультативный совет анализирует дела, которые вызвали резонанс в обществе.

"В частности для нас принципиально, чтобы была установлена и представлена обществу полная правда по делу об убийстве Павла Шеремета. Именно для этого и применяются имеющиеся цивилизованные инструменты без всякого вмешательства в соответствующий судебный процесс", – сказал Подоляк.

В декабре 2019-го МВД объявило подозреваемых в деле об убийстве Шеремета: это музыкант и сержант ССО Андрей Антоненко, военная медсестра Яна Дугарь, а также врач и волонтер Юлия Кузьменко.

Сейчас суд рассматривает обвинительный акт против них. Дугарь выпустили из СИЗО под залог, Антоненко и Кузьменко – под домашний арестом.

В ходе пресс-конференции на заводе Антонов Зеленский показал на своем мобильном телефоне одному из работников СМИ фрагмент личной переписки с Дугарь. Она подтвердила эту информацию, объяснив, что ей "важно донести свою историю, видение и переживания от того, что происходит со мной, Кузьменко и Антоненко".

Вадим Ребрина , Юрий Смирнов

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